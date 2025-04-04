РОМАН ВИКУЛОВ Изгнанники среди жителей Эстонии: почему я больше не пойду голосовать

Горожане не обсуждают вопрос: «Как так получилось, что половину из нас признали недостойными участвовать в выборах депутатов Нарвского городского собрания?» Этого и других вопросов у нарвитян в связи с произошедшим нет. Все вполне укладывается в их картину мира, в логику развития событий, случившееся было для всех вполне ожидаемым.

Нарвитяне сильно удивились бы, если бы это дело, изменение Конституции, не было доведено до конца. Все понимают, что это был принципиальный вопрос.

Нарвские граждане России и люди с серыми паспортами, принимают это как факт: «Нам объяснили, что мы чужие, потенциально опасные, нам доверять нельзя, так как можем сделать что-то такое... то есть выбрать кого-то не того...»

Тут все сложно. Люди не понимают, какую именно угрозу более 90 процентов депутатов парламента хотели предотвратить своим дружным голосованием за изменение Конституции. То есть, если пытаться разобраться детально, нарисовать самые черные сценарии «неправильных голосований», дестабилизирующих обстановку, ставящих Эстонию под удар, то точно - без помощи нарвитян. У них на этот счет нет никаких догадок.

Но в то же время звучит мнение: если уж государство опасается прорыва в местную власть каких-то экстремистов, то пусть установит их экстремизм законным путем, не допустит участия в выборах в качестве кандидатов, опять же законным путем, доказав какие-то их преступления.