РОМАН ВИКУЛОВ Изгнанники среди жителей Эстонии: почему я больше не пойду голосовать

Гул аплодисментов, которыми депутаты Рийгикогу наградили самих себя за быстрое и решительное изменение Конституции, лишившее права голоса на местных выборах до 140 тысяч постоянных жителей Эcтонии, моментально достиг Нарвы. Эхо этих оваций до сих пор гуляет между нарвскими хрущевками и девятиэтажками, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
Горожане не обсуждают вопрос: «Как так получилось, что половину из нас признали недостойными участвовать в выборах депутатов Нарвского городского собрания?» Этого и других вопросов у нарвитян в связи с произошедшим нет. Все вполне укладывается в их картину мира, в логику развития событий, случившееся было для всех вполне ожидаемым.
Нарвитяне сильно удивились бы, если бы это дело, изменение Конституции, не было доведено до конца. Все понимают, что это был принципиальный вопрос.
Нарвские граждане России и люди с серыми паспортами, принимают это как факт: «Нам объяснили, что мы чужие, потенциально опасные, нам доверять нельзя, так как можем сделать что-то такое... то есть выбрать кого-то не того...»
Тут все сложно. Люди не понимают, какую именно угрозу более 90 процентов депутатов парламента хотели предотвратить своим дружным голосованием за изменение Конституции. То есть, если пытаться разобраться детально, нарисовать самые черные сценарии «неправильных голосований», дестабилизирующих обстановку, ставящих Эстонию под удар, то точно - без помощи нарвитян. У них на этот счет нет никаких догадок.
Но в то же время звучит мнение: если уж государство опасается прорыва в местную власть каких-то экстремистов, то пусть установит их экстремизм законным путем, не допустит участия в выборах в качестве кандидатов, опять же законным путем, доказав какие-то их преступления.
Какое чувство сейчас главное у тех, кого лишили голоса? Обида? Вряд ли. Слишком мелко, но не про силу эмоций речь. В целом это все - про ощущение изгнанника, несправедливо отринутого сообществом.
Особенно ярко оно в тех случаях, когда речь идет об активных, известных людях, много сделавших на благо Нарвы и страны. Было бы странно и неправильно сейчас кого-то из них называть, но не посвященные люди сильно бы удивились, узнав, кто входит в число обладателей не тех паспортов.
Однако важны не только заметные, деятельные люди, но и каждый из этой почти половины нарвитян, у которых либо российский, либо серый паспорт.
Когда говорят, что нарвитяне плохо, ужасно плохо интегрированы в жизнь «большой» Эстонии, то имеют в виду не только эту половину горожан, а, скажем, почти всех. В том числе изрядную долю местных эстонских граждан. Но сейчас важны остальные.
Их оторванность от общественно-политической жизни Эстонии не сказать, чтобы компенсировалась, но в какой-то степени уравновешивалась хоть каким-то участием в городской общественно-политической жизни.
Если судить по соцсетям, нарвским группам, которых великое множество, где идут очень активные и массовые обсуждения того, что происходит в городе, в местной политике, то все совсем неплохо. По уровню такой вовлеченности Нарва, возможно, лидирует в республике, но что толку.
Когда дело доходит до выборов в Нарвское горсобрание, нарвитяне либо ставят очередной рекорд самой низкой явки, либо занимают по уровню активности избирателей место в последней тройке.
«От моего голоса ничего не зависит. Власть сама себя выбирает, у них есть для этого методы. Не верю вообще никому», - старые песни, звучащие в Нарве постоянно.
Очень и очень многие предпочитают позицию наблюдателя, дающего оценки происходящему, но все-таки оставляющего себе шанс на то, что в какой-то другой ситуации, при других избирательных списках проголосует. Теперь не проголосует, если мы говорим о гражданах РФ с постоянным видом на жительство, а также о «серопаспортниках», у которых тоже отняли право голоса, но с отсрочкой - 19 октября они в последний раз смогут выразить свою волю.
Конечно, этой осенью власть в Нарве будет избрана абсолютным меньшинством горожан. Даже не буду гадать, какая доля нарвитян может прийти на участки, так как наверняка ошибусь в большую сторону.
Граждан России всегда было особенно много в группе самых дисциплинированных нарвских избирателей - 60+, «делавшей» каждые выборы. А если за них обидятся многие другие избиратели, то что вообще останется?
Я никого не призываю к бойкоту выборов, но лично для меня невозможно воспользоваться правом, которого необоснованно лишили других, равных мне. Это не про обиду, а про справедливость, про протест.
Эти нарвитяне, как и все прочие, платят налоги, а теперь их платят и многие пенсионеры. А вот, выбрав своего депутата, повлиять на то, как бюджетные деньги будут расходоваться, они больше не смогут.
Страшная несправедливость, теперь забетонированная в краеугольном камне Эстонии, Конституции.
В то, что в хоть сколько-то обозримом будущем Рийгикогу вернет все в основном законе в прежнюю позицию, я, конечно, абсолютно не верю. Будем жить с этим долго. Будем дальше слушать про то, что нарвитяне не хотят интегрироваться до такой уже степени, что даже ради голосования за кандидатов в Нарвское горсобрание эстонский паспорт получать не хотят. Что ответят на такое нарвитяне в соцсетях, примерно понятно.
Предельно ясно, что будут часто говорить в адрес новой нарвской власти: «Мы вас не выбирали».