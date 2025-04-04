Postimees в Украине «Им все равно кого убивать»

«В противном случае кошка бы погибла, ей бы не удалось куда-то сбежать с котятами в животе», - говорит 34-летняя Анастасия. Ее сын играет в телефоне и не обращает внимания на то, что говорит мать. Либо не понимает, либо не хочет слышать.

«Я несу ответственность за этих животных, их хозяева все сбежали», - говорит Анастасия.

«За сына вы ведь тоже несете ответственность? А что, если с вами что-нибудь случится?» - спрашивает журналист Postimees.

Анастасия кивает и молчит.

Через некоторое время она говорит: «Мой сын иногда ругает меня». То есть сын все-таки прекрасно понимает, что делает его мать. Но она не может иначе.

«Животные как дети. Они так же беззащитны, - говорит она. - Это не их вина, что их бросили».

До осени прошлого года Анастасия жила с сыном и матерью в самом опасном районе Херсона, прямо на берегу Днепра. Из их дома была хорошо видна эта крупнейшая река Украины.

По Днепру уже два с половиной года проходит линия фронта в Херсонской области - с момента как украинская армия заставила российские войска бежать из Херсона на другой берег реки. Сын Анастасии смотрел в бинокль из окна дома на позиции российских солдат на другой стороне реки. Россиян было очень хорошо видно.

Опасная дорога смерти