КИНОКРИТИКА «Переходный возраст»: нашумевший сериал о подростках, обязательный к просмотру для родителей

Кадр из сериала Adolescence. Фото: Netflix via AP

И детям же нужна не просто учеба, детям нужна социализапция, общение со сверстниками, невозможно растить человека вне общества. Надо с детства привыкать. И во второй серии нам неоднократно повторяют, что это неплохая, в принципе, школа, бывали и похуже («только почему во всех школах так воняет?!»), и почему же школа напоминает тюрьму - с первых кадров, когда полицейские проходят мимо учителя, отчитывающего подростка: «Не прекратишь - отправлю в изолятор!».

И все эти дети (подростки), каждый из которых по отдельности наверняка нежный птенчик, живут совершенно в другом мире, существенно отличающемся от представлений родителей (да и учителей), со своими правилами и законами, своими оценочными системами, своим языком, который взрослым не только непонятен, но и неинтересен.

Ключевой момент этой серии - когда сын полицейского Адам пытается объяснить хоть что-то своему отцу, про символизм казалось бы безобидных эмодзи, что значит фиолетовое сердечко, а что - розовое, что такое 80 и 20, красная и синяя таблетка. А папа практически отмахивается: «ну да, ну да, красная и синяя таблетка это же из "Матрицы"». Типа, сынок, мы сами для вас это все придумали, что ты мне можешь рассказать нового.