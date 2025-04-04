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Видео Моуринью вновь отличился: в этот раз заехал сопернику по носу

Жозе Моуринью ударил по носу наставника соперников, главного тренера стамбульского «Галатасарая» Окана Бурука.
Жозе Моуринью ударил по носу наставника соперников, главного тренера стамбульского «Галатасарая» Окана Бурука. Фото: Murat Akbas

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью в этом сезоне возглавляет турецкий клуб «Фенербахче» из Стамбула. В местной лиге он уже не раз поднимал волну, но теперь зашел еще дальше - ударил по носу наставника соперников, главного тренера стамбульского «Галатасарая» Окана Бурука.

«Галатасарай» обвинил Моуринью в физическом нападении в четвертьфинале Кубка Турции. Инцидент произошел сразу после финального свистка на стадионе Шюкрю Сараджоглу, когда оба тренера беседовали с арбитрами в центре поля.

Моуринью подошел к Буруку сзади и, судя по всему, потянул его за нос. После этого наставник «Галатасарая» рухнул на газон и закрыл лицо руками.

«Наш менеджер Окан и Моуринью поздравили судей. После того как Окан пошел дальше, Моуринью сначала напал на него словесно, а затем - физически», - заявил вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк.

Бурук, который ранее выступал за «Галатасарай» как игрок, а в 2022 году вернулся в клуб в качестве главного тренера, на послематчевой пресс-конференции постарался не придавать инциденту особого значения. «Между нами ничего не было. Он ущипнул меня за нос. Осталась небольшая царапина. Конечно, это было не слишком красиво или элегантно», - сказал Бурук.

В феврале «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против Моуринью после нулевой ничьей в матче высшей лиги Турции, обвинив его в использовании расистских выражений.

По итогам двух отдельных дисциплинарных расследований Турецкая футбольная федерация отстранила Моуринью на четыре матча и оштрафовала более чем на 40 000 евро. В ответ Моуринью подал в суд на «Галатасарай» за нарушение личных прав.

Отметим, что четвертьфинальный матч Кубка завершился победой «Галатасарая» со счетом 2:1 - оба гола в составе победителей забил Виктор Осимхен. Поскольку встреча была единственной, в полуфинал прошел «Галатасарай».

Команда также лидирует в турецкой Суперлиге, имея в активе 71 очко. «Фенербахче» идет на втором месте с 65 очками.

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