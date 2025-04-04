Видео Моуринью вновь отличился: в этот раз заехал сопернику по носу

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью в этом сезоне возглавляет турецкий клуб «Фенербахче» из Стамбула. В местной лиге он уже не раз поднимал волну, но теперь зашел еще дальше - ударил по носу наставника соперников, главного тренера стамбульского «Галатасарая» Окана Бурука.
«Галатасарай» обвинил Моуринью в физическом нападении в четвертьфинале Кубка Турции. Инцидент произошел сразу после финального свистка на стадионе Шюкрю Сараджоглу, когда оба тренера беседовали с арбитрами в центре поля.
Моуринью подошел к Буруку сзади и, судя по всему, потянул его за нос. После этого наставник «Галатасарая» рухнул на газон и закрыл лицо руками.
Okan Buruk’un, Jose Mourinho’yu sözlü ve fiziki tahrik ettiği görüntüler ortaya çıktı!— BBO Sports (@bbosports) April 3, 2025
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«Наш менеджер Окан и Моуринью поздравили судей. После того как Окан пошел дальше, Моуринью сначала напал на него словесно, а затем - физически», - заявил вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк.
🚨🚨 Fenerbahçe manager Jose Mourinho to Galatasaray manager Okan Buruk. 😳👃 pic.twitter.com/BF7hk23AFF— EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2025
Бурук, который ранее выступал за «Галатасарай» как игрок, а в 2022 году вернулся в клуб в качестве главного тренера, на послематчевой пресс-конференции постарался не придавать инциденту особого значения. «Между нами ничего не было. Он ущипнул меня за нос. Осталась небольшая царапина. Конечно, это было не слишком красиво или элегантно», - сказал Бурук.
В феврале «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против Моуринью после нулевой ничьей в матче высшей лиги Турции, обвинив его в использовании расистских выражений.
По итогам двух отдельных дисциплинарных расследований Турецкая футбольная федерация отстранила Моуринью на четыре матча и оштрафовала более чем на 40 000 евро. В ответ Моуринью подал в суд на «Галатасарай» за нарушение личных прав.
Отметим, что четвертьфинальный матч Кубка завершился победой «Галатасарая» со счетом 2:1 - оба гола в составе победителей забил Виктор Осимхен. Поскольку встреча была единственной, в полуфинал прошел «Галатасарай».
Команда также лидирует в турецкой Суперлиге, имея в активе 71 очко. «Фенербахче» идет на втором месте с 65 очками.