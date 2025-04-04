Видео Моуринью вновь отличился: в этот раз заехал сопернику по носу

«Галатасарай» обвинил Моуринью в физическом нападении в четвертьфинале Кубка Турции. Инцидент произошел сразу после финального свистка на стадионе Шюкрю Сараджоглу, когда оба тренера беседовали с арбитрами в центре поля.

Моуринью подошел к Буруку сзади и, судя по всему, потянул его за нос. После этого наставник «Галатасарая» рухнул на газон и закрыл лицо руками.

Okan Buruk’un, Jose Mourinho’yu sözlü ve fiziki tahrik ettiği görüntüler ortaya çıktı!



pic.twitter.com/HMi0OvrDAF — BBO Sports (@bbosports) April 3, 2025

«Наш менеджер Окан и Моуринью поздравили судей. После того как Окан пошел дальше, Моуринью сначала напал на него словесно, а затем - физически», - заявил вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк.

🚨🚨 Fenerbahçe manager Jose Mourinho to Galatasaray manager Okan Buruk. 😳👃 pic.twitter.com/BF7hk23AFF — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2025

Бурук, который ранее выступал за «Галатасарай» как игрок, а в 2022 году вернулся в клуб в качестве главного тренера, на послематчевой пресс-конференции постарался не придавать инциденту особого значения. «Между нами ничего не было. Он ущипнул меня за нос. Осталась небольшая царапина. Конечно, это было не слишком красиво или элегантно», - сказал Бурук.

В феврале «Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против Моуринью после нулевой ничьей в матче высшей лиги Турции, обвинив его в использовании расистских выражений.

По итогам двух отдельных дисциплинарных расследований Турецкая футбольная федерация отстранила Моуринью на четыре матча и оштрафовала более чем на 40 000 евро. В ответ Моуринью подал в суд на «Галатасарай» за нарушение личных прав.

Отметим, что четвертьфинальный матч Кубка завершился победой «Галатасарая» со счетом 2:1 - оба гола в составе победителей забил Виктор Осимхен. Поскольку встреча была единственной, в полуфинал прошел «Галатасарай».