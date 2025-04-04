РАЙНЕР САКС Украина рассматривает возможность смены президента, и это, безусловно, не обрадует Путина

Вряд ли в Украине будут менять Конституцию, поэтому выборы возможны только после отмены военного положения. Формально само по себе перемирие без мирного договора не дает оснований для этого, но при определенных условиях такой вариант возможен.

Если за соблюдением перемирия будет строгий контроль, а за его нарушение Россию ждут серьезные санкции, то выборы можно будет провести. Однако одной из самых больших проблем станет приведение в порядок списка избирателей и установление местонахождения людей, покинувших свои дома. Вероятно, подготовка к выборам на данном этапе как раз и связана с поиском решений этих вопросов.

Украинские лидеры, судя по всему, считают, что в ближайшее время может быть достигнуто работающее перемирие. Для России успешное проведение выборов в Украине абсолютно невыгодно. Ей удобнее ситуация, при которой президент Зеленский остается у власти с истекшим мандатом - это позволит продолжать риторику о «нелегитимном главе государства» и использовать этот аргумент для выдвижения дополнительных условий в мирном процессе.