В украинских СМИ в последние две недели распространяются слухи о том, что администрация президента начала подготовку к проведению выборов. Нет оснований сомневаться в том, что украинские лидеры осознают необходимость их проведения, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Вряд ли в Украине будут менять Конституцию, поэтому выборы возможны только после отмены военного положения. Формально само по себе перемирие без мирного договора не дает оснований для этого, но при определенных условиях такой вариант возможен.
Если за соблюдением перемирия будет строгий контроль, а за его нарушение Россию ждут серьезные санкции, то выборы можно будет провести. Однако одной из самых больших проблем станет приведение в порядок списка избирателей и установление местонахождения людей, покинувших свои дома. Вероятно, подготовка к выборам на данном этапе как раз и связана с поиском решений этих вопросов.
Украинские лидеры, судя по всему, считают, что в ближайшее время может быть достигнуто работающее перемирие. Для России успешное проведение выборов в Украине абсолютно невыгодно. Ей удобнее ситуация, при которой президент Зеленский остается у власти с истекшим мандатом - это позволит продолжать риторику о «нелегитимном главе государства» и использовать этот аргумент для выдвижения дополнительных условий в мирном процессе.
В СМИ также распространялась информация о том, что Россия якобы заинтересована в скорейших президентских выборах в Украине, чтобы привести к власти лояльного кандидата. Однако такие заявления - не более чем вымысел и часть информационной операции. В настоящее время и в ближайшие годы у России нет никаких реальных возможностей повлиять на внутренние избирательные процессы в Украине в свою пользу.
Новый спецпредставитель Путина
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон. По его словам, на переговорах о прекращении огня в Украине был достигнут важный прогресс. Однако Дмитриев не имеет полномочий самостоятельно заключать соглашения или делать заявления, и все действия должны быть согласованы с самим президентом России.
Очень интересно, что Россия выбрала нового спецпредставителя для обсуждения наиболее важных вопросов. Дмитриев также подчеркнул, что администрация президента США относится к России с большим уважением. Американские компании проявляют сильный интерес к ведению бизнеса в России в тех сферах, где европейские компании ушли, и обсуждается восстановление гражданской авиации между двумя странами. США и Россия также ведут переговоры о сотрудничестве в Арктике в области добычи редкоземельных металлов, и ожидаются дополнительные встречи для регулирования двусторонних отношений. В целом, все эти сообщения направлены на оказание давления на европейские страны и подрыв сотрудничества между Европой и США. Новый спецпредставитель был выбран, вероятно, для того, чтобы сделать сообщения более убедительными и создать впечатление начала нового этапа в переговорах между США и Россией.
Уничтожение российских стратегических бомбардировщиков
Позавчера в России по техническим причинам потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Точных данных о том, сколько таких самолетов еще осталось в России, нет. Некоторые были потеряны в результате действий украинской армии. По мнению Forbes, их остается около 60 единиц, что является явно слишком оптимистичной оценкой. Украинские эксперты считают, что в рабочем состоянии осталось чуть больше 30 самолетов.
Проблема для России заключается в том, что новые самолеты такого типа уже не производятся. С течением времени количество пригодных для эксплуатации самолетов будет стремительно сокращаться, особенно учитывая, что большинство из них были произведены более 30 лет назад. Это ограничивает способность России вести крупномасштабные войны с более сильными противниками, чем Украина.
Россия нападает, Украина обороняется
Российская армия снова нанесла удары по Харькову иранскими дронами, в результате чего три человека погибли, а более 30 получили ранения. Нападения продолжились ночью в Днепре и Запорожье, а в Киеве также работала система ПВО для перехвата дронов. Ранее администрация президента Украины заявила, что украинская армия соблюдает соглашение о ненападении на энергетическую инфраструктуру. Однако последние недели показывают, что российская армия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру городов с помощью дронов Shahed, несмотря на заключенные соглашения при посредничестве США.
Таким образом, можно сказать, что Россия достигла своей цели: с помощью давления на США были ограничены успешные удары Украины по российской нефтяной промышленности и другим важным для ведения войны отраслям. Bloomberg верно оценивает, что Россия стремится с помощью давления на США еще больше ограничить боеспособность Украины, оставив себе свободу действий для продолжения войны.
О ситуации на фронтах
Количество наступательных действий, инициированных российским командованием, снизилось, но общий характер боевых действий остался прежним. Из нескольких участков фронта поступили сообщения о возросшем использовании бронетехники, однако эти усилия не принесли значительных результатов, кроме потерь для нападающих.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях активность российской армии снизилась. Это, по всей видимости, пауза, вызванная изнашиванием сил, и после прибытия резервов наступления возобновятся.
- На Харьковском направлении ситуация не изменилась, продолжаются позиционные бои.
- На Купянском направлении российское наступление было менее интенсивным, чем обычно. Интенсивные наступления продолжались в сторону Лимана, но успеха достичь не удалось. Активность российских войск на Сиверском направлении также снизилась.
- В районе Бахмута российские войска проявили пассивность у города Часов Яр. В Торецке продолжаются интенсивные городские бои, без значительных изменений в расположении войск.
- На направлении Покровска российское командование продолжает прикладывать большие усилия для поддержания темпа наступления. Это наступление поддерживается ударами на юго-запад от Донецка. Вчера украинская армия опубликовала несколько видеороликов, на которых показано уничтожение бронетехники. Эти разрушения происходят благодаря координированным действиям дронов и артиллерии. Вчерашние действия с использованием бронетехники, по сути, были масштабными только в контексте этой войны, поскольку в самом крупном из вчерашних наступлений участвовало лишь две группы солдат - 12 бронемашин и танков.
- На южном фронте российские войска были менее активны в районе Гуляйполя, но атаки в направлении Орехова были более частыми. На островах Днепра продолжаются локальные попытки наступлений. В целом, ситуация осталась без изменений.