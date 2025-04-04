Погоня в культурной столице Эстонии: полиции не удалось поймать мотоциклиста, разогнавшегося до 172 км/ч

В четверг вечером, около половины девятого, полицейский патруль направлялся на вызов. На тартуском мосту Ихасте патрульной машине нужно было обогнать мотоцикл, двигавшийся впереди. Увидев включенные синие проблесковые маячки, мотоциклист вместо того, чтобы уступить дорогу, внезапно дал полный газ и рванул прочь, пытаясь скрыться от полиции.