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Погоня в культурной столице Эстонии: полиции не удалось поймать мотоциклиста, разогнавшегося до 172 км/ч

Полицейская машина. Иллюстративное фото.
Полицейская машина. Иллюстративное фото. Фото: Pexels / CC0 Licence

В четверг вечером, около половины девятого, полицейский патруль направлялся на вызов. На тартуском мосту Ихасте патрульной машине нужно было обогнать мотоцикл, двигавшийся впереди. Увидев включенные синие проблесковые маячки, мотоциклист вместо того, чтобы уступить дорогу, внезапно дал полный газ и рванул прочь, пытаясь скрыться от полиции.

Полицейские зафиксировали скорость мотоцикла - 172 километра в час, после чего подали водителю сигнал об остановке. Однако мотоциклист проигнорировал требование и, наоборот, ускорился, пытаясь скрыться от патруля.

Погоня продолжилась по пешеходным и автомобильным дорогам Аннелинна, пока в районе магазина Anne Selver полицейские не потеряли мотоциклиста из виду из-за плотного потока транспорта.

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