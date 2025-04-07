ОПРОС НЕДЕЛИ «Пускай, там хорошо кормят» и «девушка заскучает»: жители Эстонии об увеличении срока службы в армии

В то же время он не видит проблемы в добровольной службе девушек в армии. «У нас в соседнем батальоне была одна девушка. Она со всем справлялась», - отметил он.

Артем (17), учащийся

Фото: Константин Седнев

«Сами военнослужащие удлинение срока службы особо не почувствуют», - считает Артем, которому еще только предстоит срочная служба в армии. Однако, по его мнению, такая реформа может ударить по социальной жизни военнослужащего: разлука с родителями или девушкой затянется.

«В армии упор должен делаться на самозащиту и боевой дух», - сказал он.

Артём также выступил против идеи обязательного призыва на военную службу женщин. «Мне кажется, это не женское дело. Мужчины более выносливы, а женщинам, наверное, будет тяжелее все это переносить», - считает он.

Зинаида, работник социального центра

Фото: Константин Седнев

«Я думаю, что в этом вопросе есть специалисты более узкого профиля, и им, наверное, виднее», - считает Зинаида, внук которой сейчас служит в армии. По ее мнению, современная молодежь технически и политически более подкована, а потому хорошо справляется со службой.

Зинаида стала единственной из опрошенных, кто поддержал идею обязательного призыва женщин.

«Это должно стать обязательным. В Израиле это обязательно. Это нормально в такое время. Тем более при такой ситуации. Война в Украине - это что? Это убийство не только молодых людей, но и экологии, и животного мира. Это нарушение всех правил мирового существования. Поэтому надо», - сказала она.

Лилия (65), пенсионерка

Лилия. Фото: Константин Седнев

По мнению Лилии, армия могла бы приучить молодых людей к спорту, привить им выносливость. «Современная молодежь у нас в основном компьютерная. Может быть, стоит немного отойти от этого», - сказала она.

«К обязательному призыву женщин я отношусь сугубо отрицательно. Женщина должна быть дома с детьми, а не воевать», - считает она.