ОПРОС НЕДЕЛИ «Пускай, там хорошо кормят» и «девушка заскучает»: жители Эстонии об увеличении срока службы в армии

В срочной службе Сил обороны Эстонии планируются серьезные изменения. Если сейчас призывники проходят службу 9 или 11 месяцев, то с 2027 года этот срок может увеличиться до 12 месяцев. Rus.Postimees узнал, как жители Таллинна относятся к этому возможному продлению и идее призыва в армию женщин, а также какую роль они готовы сыграть в обороне страны в случае войны.
«В 2027 году мы продолжим призыв в обычном порядке - 3600 человек, но откажемся от восьмимесячной службы, поскольку она не поможет нам в боеготовности в дальнейшем. Таким образом, к 2027 году мы увидим зимние и летние призывы продолжительностью до 12 месяцев каждый, что позволяют наши законы», - заявил недавно в интервью Postimees командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.
В свою очередь Дания вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля этого года, то есть значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил недавно министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен. В настоящее время в Эстонии девушки проходят срочную службу исключительно на добровольной основе.
Татьяна (75), пенсионерка
«Раньше ведь вообще служили больше, 12 месяцев - это самый нормальный минимальный срок», - считает Татьяна. По ее мнению, современная молодежь справиться с этим.
Татьяна также считает, что обязательный призыв женщин был бы неправильным решением. «Женщины должны сидеть дома с детьми», – говорит она, хотя против добровольной службы девушек в армии ничего не имеет.
Кирилл (44), строитель
«Я к этому отношусь нормально. Одни плюсы», - ответил Кирилл, который сам проходил 12-месячную службу в Тапа в 2002 году, комментируя возможное продление срока службы. По его мнению, армия могла бы сильнее прививать молодым людям интерес к спорту.
На вопрос, стоит ли Эстонии вводить обязательный призыв для женщин, Кирилл ответил отрицательно. «Я не думаю, что мы должны смотреть на другие страны. Мы должны идти своей дорогой», - считает он.
В то же время он не видит проблемы в добровольной службе девушек в армии. «У нас в соседнем батальоне была одна девушка. Она со всем справлялась», - отметил он.
Артем (17), учащийся
«Сами военнослужащие удлинение срока службы особо не почувствуют», - считает Артем, которому еще только предстоит срочная служба в армии. Однако, по его мнению, такая реформа может ударить по социальной жизни военнослужащего: разлука с родителями или девушкой затянется.
«В армии упор должен делаться на самозащиту и боевой дух», - сказал он.
Артём также выступил против идеи обязательного призыва на военную службу женщин. «Мне кажется, это не женское дело. Мужчины более выносливы, а женщинам, наверное, будет тяжелее все это переносить», - считает он.
Зинаида, работник социального центра
«Я думаю, что в этом вопросе есть специалисты более узкого профиля, и им, наверное, виднее», - считает Зинаида, внук которой сейчас служит в армии. По ее мнению, современная молодежь технически и политически более подкована, а потому хорошо справляется со службой.
Зинаида стала единственной из опрошенных, кто поддержал идею обязательного призыва женщин.
«Это должно стать обязательным. В Израиле это обязательно. Это нормально в такое время. Тем более при такой ситуации. Война в Украине - это что? Это убийство не только молодых людей, но и экологии, и животного мира. Это нарушение всех правил мирового существования. Поэтому надо», - сказала она.
Лилия (65), пенсионерка
По мнению Лилии, армия могла бы приучить молодых людей к спорту, привить им выносливость. «Современная молодежь у нас в основном компьютерная. Может быть, стоит немного отойти от этого», - сказала она.
«К обязательному призыву женщин я отношусь сугубо отрицательно. Женщина должна быть дома с детьми, а не воевать», - считает она.
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