Нарушение Закона о коррупции: окружной суд признал виновной эстонского адвоката

Согласно обвинению, волостной старейшина Вихула уполномочил Намм представлять волость и оказывать волости юридические услуги как минимум в период с 17.08.2016 по 08.09.2017. Эти полномочия заключались в подготовке от имени волости официальных позиций в процессе детального планирования порта Кясму, который был инициирован решением совета волости Вихула с целью внесения изменений в генеральный план. Кроме того, Намм представляла волость в процедуре надзора, инициированной уездным старейшиной.

Согласно обвинению, волостной старейшина Вихула устным разрешением наделил Намм полномочиями для выполнения публичной задачи по оказанию юридических услуг и представлению волости на основании Закона об организации местного самоуправления и устава волости Вихула. Цепочка событий, описанная адвокатом Намм, показывает, что она понимала, что уполномочена представлять волость Вихула, и осознавала, что у нее нет договора о юридической помощи.