Нарушение Закона о коррупции: окружной суд признал виновной эстонского адвоката

В пятницу Тартуский окружной суд полностью отменил решение Вируского уездного суда и новым решением признал адвоката Кюллике Намм виновной в нарушении ограничения деятельности в особо крупном размере, а также приговорил ее к денежному штрафу в размере 150 дневных ставок, или 13 485 евро.
Согласно обвинению, волостной старейшина Вихула уполномочил Намм представлять волость и оказывать волости юридические услуги как минимум в период с 17.08.2016 по 08.09.2017. Эти полномочия заключались в подготовке от имени волости официальных позиций в процессе детального планирования порта Кясму, который был инициирован решением совета волости Вихула с целью внесения изменений в генеральный план. Кроме того, Намм представляла волость в процедуре надзора, инициированной уездным старейшиной.
Согласно обвинению, волостной старейшина Вихула устным разрешением наделил Намм полномочиями для выполнения публичной задачи по оказанию юридических услуг и представлению волости на основании Закона об организации местного самоуправления и устава волости Вихула. Цепочка событий, описанная адвокатом Намм, показывает, что она понимала, что уполномочена представлять волость Вихула, и осознавала, что у нее нет договора о юридической помощи.
Согласно обвинению, с 22 мая 2012 Намм года является членом правления НКО Käsmu Majaka Sadam. Таким образом, в процессе детального планирования порта Кясму она одновременно действовала в интересах заинтересованного лица - указанного НКО - и, продолжая свою деятельность, фактически оказывала юридические услуги как должностное лицо, принимая решения и совершая действия от имени волости Вихула. По версии следствия, она сознательно нарушила установленные антикоррупционным законодательством ограничения на действия должностных лиц, совершив это нарушение в особо крупном размере.