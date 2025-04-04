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Правозащитники: Эстония нарушает права украинцев, требуя у них военный билет

Перевод: Валерия Ермакова
Обновлено 4 апреля 2025, 12:34
Украинские военные беженцы на погранпункте Лухамаа.
Украинские военные беженцы на погранпункте Лухамаа. Фото: Margus Ansu

Центр по правам человека призывает граждан Украины, чьи ходатайства на получение или продление вида на жительство были оставлены без рассмотрения, обращаться за консультациями и помощью к юристам центра. Основная цель этого обращения - привлечь внимание к практике Департамент полиции и погранохраны (PPA), которая подрывает основы правового государства в Эстонии.

В последние месяцы в Центр по правам человека обратились несколько граждан Украины, которые столкнулись с трудностями при подаче ходатайств на получение или продление вида на жительство. Департамент полиции и погранохраны требуют от них документы - в первую очередь военный билет или справку об освобождении от военной службы, ссылаясь на необходимость устранения угрозы безопасности. Однако, по мнению юристов Центра по правам человека, эти требования не соответствуют законодательству.

«Участие гражданина Украины или его отказ от участия в военной службе не может быть основанием для того, чтобы считать его угрозой безопасности Эстонии. Требование от граждан Украины предоставить документы, которые не имеют отношения к процессу получения вида на жительство, из страны, где идет война, трудно расценивать иначе как административное преследование», - утверждает юрист Центра по правам человека по вопросам беженцев Нора Курик. Суд дважды поддерживал позицию центра, призывая Департамент полиции и погранохраны к компромиссу.

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