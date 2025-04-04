Правозащитники: Эстония нарушает права украинцев, требуя у них военный билет

В последние месяцы в Центр по правам человека обратились несколько граждан Украины, которые столкнулись с трудностями при подаче ходатайств на получение или продление вида на жительство. Департамент полиции и погранохраны требуют от них документы - в первую очередь военный билет или справку об освобождении от военной службы, ссылаясь на необходимость устранения угрозы безопасности. Однако, по мнению юристов Центра по правам человека, эти требования не соответствуют законодательству.