Начинающий водитель сам испугался, когда ему показали, что он учудил на оживленном перекрестке

Обычный мартовский день, около 11:00. Пешеходы и автомобилисты замерли на самом оживленном перекрестке Вильянди в ожидании зеленого сигнала светофора. Как только он загорается, водитель, ожидавший возможности повернуть налево с улицы Якобсони на Таллиннскую улицу, нажимает на газ и чудом вписывается между машинами и ступившими на пешеходный переход людьми. По словам полицейских, водитель сам испугался, когда позже увидел это видео.