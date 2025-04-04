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Начинающий водитель сам испугался, когда ему показали, что он учудил на оживленном перекрестке

Опасный инцидент на оживленном перекрестке в Вильянди.
Опасный инцидент на оживленном перекрестке в Вильянди. Фото: Kuvatõmmis

Обычный мартовский день, около 11:00. Пешеходы и автомобилисты замерли на самом оживленном перекрестке Вильянди в ожидании зеленого сигнала светофора. Как только он загорается, водитель, ожидавший возможности повернуть налево с улицы Якобсони на Таллиннскую улицу, нажимает на газ и чудом вписывается между машинами и ступившими на пешеходный переход людьми. По словам полицейских, водитель сам испугался, когда позже увидел это видео.

После крайне опасного маневра автомобиль умчался, как будто ничего не произошло, но очевидцы вызвали полицию. Видео этого инцидента можно посмотреть здесь. «Мы просмотрели записи с камер, и все было так, как описано», - сказал руководитель полиции Маргус Сассь.

Качество видеозаписи с городской камеры, установленной на перекрестке, оказалось настолько высоким, что удалось установить регистрационный номер автомобиля. Полицейские быстро разыскали водителя и вызвали его на разговор. Как выяснилось, за рулем находился начинающий автомобилист с первичными водительскими правами.

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