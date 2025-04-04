Цена имеет значение: скидка в кафе стала причиной наплыва посетителей

В марте кафе Пайдеского театра в рамках скидочной кампании снизило стоимость обеда-buffet на четверть, чтобы привлечь больше клиентов. Однако кампания была настолько успешной, что к обычной цене на обед было решено больше не возвращаться.
Владелец кафе Прийт Тообал рассказал, что изначально 100 граммов еды в стиле шведского стола стоили 1,40 евро, а в марте - 1,05. Поскольку значительное снижение цены привлекло больше посетителей, было решено установить с апреля окончательную цену на уровне 1,20 евро за сто граммов, что на 20 центов ниже первоначальной цены.