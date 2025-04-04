Цена имеет значение: скидка в кафе стала причиной наплыва посетителей

Владелец кафе Прийт Тообал рассказал, что изначально 100 граммов еды в стиле шведского стола стоили 1,40 евро, а в марте - 1,05. Поскольку значительное снижение цены привлекло больше посетителей, было решено установить с апреля окончательную цену на уровне 1,20 евро за сто граммов, что на 20 центов ниже первоначальной цены.

«Благодаря скидочной кампании нас посетило много новых людей, которые сказали, что пришли к нам впервые, а несколько человек, которые раньше ходили в другие места, теперь приходят к нам. Мы этому очень рады», - сказал он.