ФОТО Валуны у стен Swedbank – это не баррикады, а высокое искусство

«Неужели они хотят забаррикадироваться от своих клиентов? И вообще странное зрелище!» - пишет он. - Мне рассказывали знакомые эстонцы, что по закону валуны должны оставаться на том же месте, где их обнаружили. Не верю, что все эти камни были вырыты во время строительства!»

Действительно, мы часто видим валуны в городском ландшафте. Иногда они оказываются в самых неожиданных местах: около многоэтажки в спальном районе, на парковом газоне. Один такой валун находится рядом с редакцией Rus.Postimees на улице Ластекоду. Его то и дело перемещают на пару метров туда-сюда, чтобы не мешал ремонту улицы, но совсем не убирают.