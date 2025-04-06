ФОТО Валуны у стен Swedbank – это не баррикады, а высокое искусство

В редакцию обратился Владимир, который два раза в день проезжает мимо бизнес-квартала Arter, расположенного на перекрестке улиц Юхкентали и Лийвалайа и внимательно смотрит в окна автобуса. Его удивляет нагромождение валунов около башни, куда переедет штаб-квартира Swedbank.
«Неужели они хотят забаррикадироваться от своих клиентов? И вообще странное зрелище!» - пишет он. - Мне рассказывали знакомые эстонцы, что по закону валуны должны оставаться на том же месте, где их обнаружили. Не верю, что все эти камни были вырыты во время строительства!»