Департамент напоминает: пенсии и социальные пособия поступят в понедельник

Департамент социального страхования напоминает, что в апреле пенсии и социальные пособия поступят людям в понедельник, 7 апреля.

Выплата пенсий и социальных пособий обычно производится 5-го числа каждого месяца, если это рабочий день. В этом году 5 апреля выпадает на субботу, поэтому выплаты будут произведены в течение понедельника.