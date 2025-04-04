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Департамент напоминает: пенсии и социальные пособия поступят в понедельник

Всем, кто хочет, чтобы пенсия ежемесячно доставлялась им на дом наличными, с апреля придется немного больше платить за эту услугу.
Всем, кто хочет, чтобы пенсия ежемесячно доставлялась им на дом наличными, с апреля придется немного больше платить за эту услугу. Фото: Elmo Riig

Пенсии и социальные пособия поступят в понедельник, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента социального страхования.

Департамент социального страхования напоминает, что в апреле пенсии и социальные пособия поступят людям в понедельник, 7 апреля.

Выплата пенсий и социальных пособий обычно производится 5-го числа каждого месяца, если это рабочий день. В этом году 5 апреля выпадает на субботу, поэтому выплаты будут произведены в течение понедельника.

В 2025 году 5-е число выпадает на выходные в январе, апреле, июле и октябре. Просим людей учитывать более позднее поступление средств и планировать свои финансы соответственно.

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