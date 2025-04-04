Видео Как будто театр на льду! В США высоко оценили выступление Нины Петрыкиной

На прошлой неделе действующая чемпионка Европы заняла восьмое место на чемпионате мира, который проходил в Бостоне, США. Сразу после соревнований состоялось гала-шоу, в котором выступила и Петрыкина - и справилась с этим блестяще.

В соцсетях распространяется и видео выступления, во время которого местные комментаторы не скупились на комплименты. «Великолепно! Нина Петрыкина - чемпионка Европы!» - прозвучал мужской голос.

Женщина добавила: «Будто театр на льду! Я не видела этого раньше - действительно доставляющее удовольствие выступление. Очень классно. У Нины Петрыкиной был отличный сезон. Мне нравится эта ее другая сторона. Она выступает - это потрясающе!»

Признание в соцсетях выражают многие.

В постановке свою роль сыграли и звезды мужского фигурного катания - Лука Берулава, Ника Эгадзе и Адам Сяо Хим Фа.

niina petrokina could murder me in cold blood and i’d thank her for it pic.twitter.com/w2yMyj2mPn — belle ☆ ROMSKY NATIONAL CHAMPION 🥇 (@rodrigosadovsky) March 30, 2025

«Я очень счастлива. Чувствую, что справилась сама с собой, потому что сезон был для меня довольно трудным. Это было тяжело, но я все довела до конца, откатала до конца», - сказала Петрыкина, поднявшаяся на чемпионате мира с 12-го места после короткой программы на восьмое, ранним утром 27 марта по местному времени - через час после завершения соревнований - в интервью Postimees.

Она призналась, что перед соревнованиями чувствовала сильную усталость. «Но когда начала разминку, силы вернулись. Уже во время выступления на льду зрители очень меня поддерживали, и я действительно наслаждалась этим - энергии хватало с лихвой!» - воскликнула Петрыкина.