Черемша уже успела пробиться из земли: если вы не уверены в виде растения, лучше не собирайте его!

«Ландыш - это очень ядовитое растение: ядовита даже вода в вазе, в которой держали букет ландышей», - отмечает ботаник Эстонского музея природы Яна-Мария Хабихт. Добавляя, что ландыш появиться на поверхности земли немного позже, и тогда нужно быть внимательным, что бы не перепутать черемшу с появившимся ландышем.

Употребление в пищу ландыша, скорее всего, приведет к очень серьезному отравлению или даже смерти. Безвременник осенний тоже смертельно ядовит - если съесть его листья или луковицу, попадания в больницу не избежать.

Многие другие только что проросшие растения могут поначалу напоминать черемшу. Поэтому при сборе растений самое важное - быть уверенным, что это действительно черемша.

Молодые растения черемши и пролески сибирской довольно похожи, но по мере роста листья черемши становятся немного шире в средней части (что делает их похожими на ландыш и безвременник осенний). Также многие другие только что проросшие цветы могут внешне напоминать черемшу.

«Однако довольно надёжным признаком для отличия черемши является её характерный сильный чесночный запах. Поэтому стоит собирать черемшу только в том случае, если вы уверены, что это именно это растение», - говорит Хабихт.

Если вы не уверены в виде растения, лучше не собирайте его!