Черемша уже успела пробиться из земли: если вы не уверены в виде растения, лучше не собирайте его!

Хотя на выходных погода снова стала (или станет) зимней, это не остановит природу в долгосрочной перспективе. Черемша (Allium ursinum) - один из первых вестников весны, который благодаря своей насыщенной витаминами зелени стал любимцем на столах у жителей нашей страны. Благодаря первым теплым дням молодые ростки черемши уже начали пробиваться из земли, сообщает Эстонский музей природы.
В Эстонии черемша находится под охраной. Это растение можно собирать для собственного употребления в разумных количествах, не вытаптывая и не собирая все листочки с одного растения. Продажа собранной в дикой природе черемши, строго запрещена. Поэтому при покупке на рынке убедитесь, что вы действительно приобретаете растение, выращенное в саду, а не добытое в лесу.
Но самый надежный способ - это, конечно, самому отправиться в лес (или вырастить черемшу у себя в саду) и собирать ее для собственного потребления, соблюдая принципы бережного отношения к природе.
Эту траву можно легко перепутать с ядовитыми растениями
Черемша считалась лечебным растением на протяжении веков, и ее выращивали уже в монастырских садах. В XII веке травник монахиня Хильдегарда Бингенская рекомендовала использовать черемшу как средство при расстройствах пищеварения, а также для очищения крови. Дикий чеснок, как еще называют черемшу, обладает антибактериальными свойствами, а также содержит множество витаминов и минералов.
Черемшу хорошо использовать в салатах, все части растения съедобны, ее можно употреблять как в сыром виде, так и маринованной, а также в горячих блюдах и при выпечке пирогов. Однако в морозильной камере она быстро теряет свой приятный чесночный вкус.
Эксперты Эстонского музея природы предупреждают о том, что черемшу можно перепутать с разными другими растениями. Часто можно перепутать черемшу с пролеской сибирской (Scilla siberica), а также ландышем майским (Convallaria majalis) и безвременником осенним (Colchicum autumnale).
«Ландыш - это очень ядовитое растение: ядовита даже вода в вазе, в которой держали букет ландышей», - отмечает ботаник Эстонского музея природы Яна-Мария Хабихт. Добавляя, что ландыш появиться на поверхности земли немного позже, и тогда нужно быть внимательным, что бы не перепутать черемшу с появившимся ландышем.
Употребление в пищу ландыша, скорее всего, приведет к очень серьезному отравлению или даже смерти. Безвременник осенний тоже смертельно ядовит - если съесть его листья или луковицу, попадания в больницу не избежать.
Многие другие только что проросшие растения могут поначалу напоминать черемшу. Поэтому при сборе растений самое важное - быть уверенным, что это действительно черемша.
Молодые растения черемши и пролески сибирской довольно похожи, но по мере роста листья черемши становятся немного шире в средней части (что делает их похожими на ландыш и безвременник осенний). Также многие другие только что проросшие цветы могут внешне напоминать черемшу.
«Однако довольно надёжным признаком для отличия черемши является её характерный сильный чесночный запах. Поэтому стоит собирать черемшу только в том случае, если вы уверены, что это именно это растение», - говорит Хабихт.
Если вы не уверены в виде растения, лучше не собирайте его!
«Один из хороших признаков, по которому можно отличить черемшу, - ее характерный сильный запах чеснока, который чувствуется даже в воздухе в лесу», - говорит Хабихт. В случае сомнений можно потереть листья растения между пальцами и понюхать, ощущается ли запах чеснока. Если сомнения остаются, лучше не собирать растения!
Хабихт также напоминает, что весной можно найти и другие богатые витаминами местные растения. «Весенние витамины можно получить из таких растений, как первоцвет, сныть, крапива, иван-чай - особенно из молодых листьев», - отмечает Хабихт, добавляя, что, возможно, именно этой весной стоит познакомиться с другими местными витаминными «бомбами», ведь их легче найти в саду и за его пределами, чем черемшу.
Стоит помнить, что у людей с более чувствительным пищеварительным трактом черемша при чрезмерном употреблении может вызвать расстройства пищеварения, такие как боль в животе, тошнота или рвота.
Во дворе Эстонского музея природы по адресу Лай, 29a бессмертник осенний уже активно растет, так что сюда стоит прийти, чтобы познакомиться с ним поближе.
«В нашем саду также есть ландыши, первые листья которых покажутся на поверхности земли немного позже. Заодно стоит заглянуть и в сам музей, так как здание музея в Старом городе будет открыто для посетителей не очень долго. Уже осенью 2026 года мы закроем здесь двери и переедем в новое здание на улице Весиленнуки», - сообщает Музей.
Что делать, если у вас есть подозрение в том, что продают охраняемое растение?
Инспекторы Департамента окружающей среды проводят выборочные проверки мест продажи черемши. Также проверяются сообщения о незаконной деятельности, включая объявления о продаже черемши в социальных сетях.
«О таких случаях просим сообщать в Департамент окружающей среды через государственную информационную линию 1247», - говорит главный инспектор отдела надзора Департамента окружающей среды Уно Лухт.
При необходимости продавец черемши или продуктов из нее должен предоставить доказательства того, что растение выращено в садоводческом хозяйстве или на приусадебном участке.
Закон о защите природы предусматривает штраф за нарушение требований охраны природных объектов в размере до 300 штрафных единиц, что эквивалентно 1200 евро. Цель проверок и штрафов - не наказать нарушителей, а прекратить нарушения, удалить объявления о продаже и остановить незаконную торговлю.
Эти правила установлены для того, чтобы распространение и численность вида не оказались под угрозой.
Поэтому собирайте с одного растения лишь несколько листьев и ни в коем случае не срывайте их все! Обращайте внимание, куда наступаете, так как вытаптывание также представляет угрозу для растений.
Источник информации: Департамент окружающей среды.