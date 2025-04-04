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Хозяйственное здание охватил огонь: внутри находились канистры с топливом

Фото статьи
Фото: Lõuna päästekeskus

В четверг пожарные в Муствеэ тушили пожар в хозяйственном строении, а в Тарту - автомобиль, который загорелся из-за костра.

Поздно вечером в четверг в деревне Кальмакюла, в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа, загорелся хозяйственное строение площадью около 48 квадратных метров, в котором находились также канистры с топливом.

Пожарным пришлось вскрывать стены и крышу здания для ликвидации огня. На тушение возгорания ушло почти полтора часа, в результате чего сгорела крыша и частично стены. Причина пожара пока не установлена.

Чуть раньше, около 19:00, из Тарту поступило сообщение о пожаре в фургоне. По прибытии пожарных салон автомобиля был охвачен пламенем. По словам владельца, огонь, вероятно, возник из-за костра.

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