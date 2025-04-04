Хозяйственное здание охватил огонь: внутри находились канистры с топливом

Поздно вечером в четверг в деревне Кальмакюла, в волости Муствеэ уезда Йыгевамаа, загорелся хозяйственное строение площадью около 48 квадратных метров, в котором находились также канистры с топливом.

Пожарным пришлось вскрывать стены и крышу здания для ликвидации огня. На тушение возгорания ушло почти полтора часа, в результате чего сгорела крыша и частично стены. Причина пожара пока не установлена.