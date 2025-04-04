Четверо жителей Латвии умерли из-за употребления опасного напитка

В воскресенье 35-летняя жительница Латвии Ольга Смаргуна отмечала праздник. Утром в понедельник она разбудила и отправила в школу детей, а вскоре ей стало так плохо, что мать Ольги вызвала скорую помощь. Ольга - одна из четырех жителей Салиенской волости Аугшдаугавского края, которая в конце февраля умерла от нелегального алкоголя. Все погибшие были трудоспособного возраста; в волости о них отзываются положительно. Единственный фактор - все были нуждающимися, пишет Rus.TVNET.
В магазин заходит молодой мужчина в рабочей одежде. Это Вячеслав, которому после смерти матери и ее супруга волость помогла устроиться на работу в школу дворником. Сначала он неразговорчив, боится, что его снимут и выставят в плохом свете. Он говорит, что мать была хорошей, теперь ее не хватает, но у него нет времени - нужно заботиться о дочерях. Жена его и детей бросила, ушла к другому.
«Нет, мне ничего не надо», - говорит он, так и не поднимая глаз, когда я говорю о помощи. Есть большая семья, родственников много, справятся сами.