Суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны

Как подчеркнул председатель КС Мун Хён Бэ, суд пришел к выводу, что действия Юна «нарушили основные принципы верховенства закона» и демократического управления.

«Мне искренне жаль и мое сердце разрывается от того, что я не смог оправдать ваши ожидания», - заявил сам Юн вскоре после оглашения решения КС.

Внеочередные выборы президента должны пройти в Республике Корея в течение 60 дней. Как отмечает агентство Yonhap, они могут состояться 3 июня.

Военное положение и политический кризис в Южной Корее

В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете президент страны Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране военного положения, мотивировав это «антигосударственной деятельностью» оппозиции.

Со своей стороны парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его. 14 декабря депутаты объявили Юну импичмент.

После этого, в соответствии с Конституцией страны, исполняющим обязанности президента стал глава правительства Хан Док Су. Однако 27 декабря парламент объявил импичмент и ему. Поводом для этого стал отказ Хана назначить еще трех судей в Конституционный суд страны, чтобы тот смог окончательно утвердить отстранение Юна.