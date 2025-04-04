Суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был окончательно отстранен от должности Конституционным судом страны в пятницу, 4 апреля. Решение об импичменте было принято единогласно, пишет Deutsche Welle.
Как подчеркнул председатель КС Мун Хён Бэ, суд пришел к выводу, что действия Юна «нарушили основные принципы верховенства закона» и демократического управления.
«Мне искренне жаль и мое сердце разрывается от того, что я не смог оправдать ваши ожидания», - заявил сам Юн вскоре после оглашения решения КС.
Внеочередные выборы президента должны пройти в Республике Корея в течение 60 дней. Как отмечает агентство Yonhap, они могут состояться 3 июня.
Военное положение и политический кризис в Южной Корее
В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете президент страны Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране военного положения, мотивировав это «антигосударственной деятельностью» оппозиции.
Со своей стороны парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его. 14 декабря депутаты объявили Юну импичмент.
После этого, в соответствии с Конституцией страны, исполняющим обязанности президента стал глава правительства Хан Док Су. Однако 27 декабря парламент объявил импичмент и ему. Поводом для этого стал отказ Хана назначить еще трех судей в Конституционный суд страны, чтобы тот смог окончательно утвердить отстранение Юна.
После этого обязанности президента страны временно исполнял заместитель премьера, министр финансов Чхве Сан Мок. 24 марта, однако, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су решением КС страны был восстановлен в должности исполняющего обязанности главы государства.
Обвинения в адрес Юн Сок Ёля
В отношении отстраненного президента было начато расследование по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью. После того как он трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого, суд выдал ордер на его арест. 15 января Юн был взят под стражу в своей резиденции, несмотря на попытки противодействия со стороны охраны. После ареста президента в Сеуле вспыхнули беспорядки.
7 марта Центральный районный суд Сеула удовлетворил ходатайство защиты Юн Сок Ёля и отменил выданный ранее ордер на арест. Через день 64-летний политик был освобожден из-под стражи. Тем не менее он остается под следствием.
Рассмотрение в суде выдвинутых против Юна обвинений в организации мятежа начнется 14 апреля, сообщает Reuters.