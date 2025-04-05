Фото На чемпионате Северных стран по артистическому плаванию пьедестал поделили эстонские и шведские спортсмены

За медали боролись национальные команды пяти стран: Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии. И две клубные команды из Норвегии и Латвии.

Для нашей страны и всего северного региона это достаточно знаковое событие: что в странах Балтии, что в Скандинавии совсем не так много клубов, где занимаются артистическим плаванием. Например, в Эстонии до сих пор представлен только один клуб – к сожалению, имеющиеся в стране скудные ресурсы практически не позволяют развивать эту спортивную дисциплину.

Как говорит Антон Ржанов, директор Школы водных видов спорта, в Северных странах артистическое плавание есть в семи странах – Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

«Датчане в этот раз своих спортсменов отправлять не стали, сослались на то, что не успели подготовиться, поэтому выступали шесть стран», - замечает Ржанов.

На севере соревнований мало

Как уже говорилось, для нашего региона чемпионат Северных стран – событие важное. Дело в том, что несмотря на огромную популярность артистического плавания в мире, у нас очень мало клубов. Очень мало соревнований.

У нас клубов не очень много, а соревноваться хочется - нужно же выяснить, кто в нашем регионе лучший. Фото: Eesti veespordialade kool