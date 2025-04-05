Фото На чемпионате Северных стран по артистическому плаванию пьедестал поделили эстонские и шведские спортсмены

Впервые в современной истории наша страна принимала чемпионат Северных стран по артистическому плаванию. Соревнования проводились с 29 по 30 марта в Кохтла-Ярве, в спортивном центре Wiru.
За медали боролись национальные команды пяти стран: Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии. И две клубные команды из Норвегии и Латвии.
Для нашей страны и всего северного региона это достаточно знаковое событие: что в странах Балтии, что в Скандинавии совсем не так много клубов, где занимаются артистическим плаванием. Например, в Эстонии до сих пор представлен только один клуб – к сожалению, имеющиеся в стране скудные ресурсы практически не позволяют развивать эту спортивную дисциплину.
Как говорит Антон Ржанов, директор Школы водных видов спорта, в Северных странах артистическое плавание есть в семи странах – Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.
«Датчане в этот раз своих спортсменов отправлять не стали, сослались на то, что не успели подготовиться, поэтому выступали шесть стран», - замечает Ржанов.
На севере соревнований мало
Как уже говорилось, для нашего региона чемпионат Северных стран – событие важное. Дело в том, что несмотря на огромную популярность артистического плавания в мире, у нас очень мало клубов. Очень мало соревнований.
«В Центральной Европе можно хоть каждый выходные выезжать в какую-то из соседских стран и там соревноваться, - говорит Антон Ржанов. – Во-первых, много клубов и соревнований. Во-вторых, удобная и относительно недорогая логистика. Например, есть чемпионат Средиземноморья - они много лет его проводят, это их внутренние соревнования. Конечно, они их открывают для зарубежных команд, но основные участники – страны средиземноморского региона.
У нас клубов не очень много, а соревноваться хочется - нужно же выяснить, кто в нашем регионе лучший. Поэтому решили выйти на новый уровень и впервые провести чемпионат, который очень давно планировали. Это уже титульные старты».
Соревнования, которое впервые проводились в нашей стране, были высокого уровня: судьями были арбитры высокого уровня. Например, рефери соревнований - председатель технического комитета по артистическому плаванию Улла Люцениус. Наблюдателем от организации World Aquatics был Марлон Фалькон.
«Мы, конечно, очень старались, чтобы все прошло максимально идеально, кажется, справились», - говорит организатор чемпионата Северных стран Антон Ржанов.
Идея о проведении подобного чемпионата была озвучена еще в августе прошлого года на собрании представителей северных стран – все горячо поддержали. У юниоров и сениоров подобный чемпионат впервые прошёл весной 2024 года в Дании, а вот для молодежи – спортсменов возраста 13-15, это был первый старт в рамках чемпионата. До этого только был Кубок Северных стран.
«Но несмотря на всеобщее одобрение, мы столкнулись с рядом проблем. Например, была просто какая-то беда с обменом информацией, - рассказывает Ржанов. – У нас есть опыт проведения соревнований уровня балтийских стран. С ними у нас налажены отличные контакты, мы все знакомы, обмениваемся информацией. Со скандинавами работали впервые и так получилось, что даже несмотря на то, что вся информация была уже официально утверждена и обнародована, некоторые клубы не были в курсе.
В общем, пришлось понервничать, но на самом деле, это новый опыт. Например, теперь мы создали отдельные каналы связи для распространения информации и будем отправлять её напрямую заинтересованным тренерам команд, чтобы к нам могли приехать и скандинавские клубы».
Помог Кохтла-Ярве
Удивительно, что чемпионат Северных стран по артистическому плаванию проводился в Эстонии – стране, где практически нет возможностей для занятия этим видом спорта.
«Да, с бассейнами у нас сложно, - признает Ржанов. – Изначально рассматривались четыре варианта: таллиннский Kalev – там есть глубина, но нет трибун. Вторым кандидатом был бассейн Палдиски – он хоть и глубокий, но для проведения соревнований он все же морально устарел. Поэтому его отмели. Еще один вариант – Aura в Тарту, там все классно плюс отличная инфраструктура. Но глубина бассейна всего 190 см по всей площади. Выбор остановили на Кохтла-Ярве – их бассейн хоть и 25-метровый, но там глубина 230! И он новый».
Основные конкуренты - шведские пловцы
Соревнования оказались для эстонской национальной сборной весьма успешными – пожалуй, основными конкурентами можно назвать лишь шведов.
«Мы неплохо выступали, но хочу отметить высокий уровень национальной сборной Швеции, они выделялись, - комментирует Антон Ржанов. - В первый день по фигурам шведы заняли первое место, наша девочка вторая, бронза у шведов и четвертое место снова у нас. В сольной программе золотая медаль также у шведской спортсменки, мы заняли второе и третье места». Еще в первый день Эстония завоевала золото в комбинированной программе, где шведы заняли второе место.
Зато на второй день соревнований эстонские спортсмены обошли всех: золотые медали и в групповой программе, и в дуэте.
На чемпионате Северных стран была представлена и уникальная дисциплина: мужское артистическое плавание. В этой дисциплине, к сожалению, был представлен лишь один спортсмен: представитель Эстонии Кондрат Реберт.
«Да, тут мы, можно сказать, сами с собой соревновались, - смеется Ржанов. – Но, конечно, это показывает на проблему: из-за отсутствия возможностей у нас практически нет конкурентов. А конкуренты нужны, чтобы развиваться! Если бы у нас в Эстонии было больше клубов, больше детей, то и отбор был бы шире и конкуренция выше – было бы еще лучше! Но пока мы единственные на всю Эстонию. К сожалению.
Что же касается мужского артистического плавания и такой же редкой дисциплины, как микст-дуэт, то впереди у Кондрата будут соревнования в Болгарии, куда он поедет как со своей сольной программой, так выступит и в миксте. Посмотрим, что там будет».
Эстонская школа водных видов спорта выражает благодарность за помощь в проведении соревнований фонд Kultuurkapital и город Кохтла-Ярве.
«Мы учимся, совершенствуемся, сейчас получили новый опыт проведения международных соревнований. Надеемся, следующей ступенькой станет проведение чемпионата Европы», - заключает Антон Ржанов.
Результаты чемпионата
Фигуры
1. Куба Серен (Швеция)
2. Александра Орлова (Эстония)
3. Белла Оделби (Швеция)
Соло
1. Куба Серен (Швеция)
2. Александра Орлова
3. Мария Назарова
Мужское соло
1. Кондрат Реберт
Дуэт
1. Александра Орлова и Алиса Валтанен
2. Эмма Дельгадо Мартинес и Белла Оделби
3. Рут Уолстен и Бон Мадас
Микст-дуэт
1. Эвелин Синилилль и Кондрат Реберт
Командный зачет
1. Эстония
2. Швеция
3. Финляндия