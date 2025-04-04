Нужны инспекторы: противопожарная безопасность в учреждениях социального ухода оставляет желать лучшего

В марте инспекторы Восточного спасательного центра проверили учреждения социального ухода в Вирумаа, и почти в каждом третьем из них были выявлены нарушения противопожарной безопасности.
Всего в марте было проверено 55 учреждений в Вирумаа, из них без нарушений оказались только 15. В Ида-Вирумаа инспекторы посетили 32 учреждения, из них соответствовали нормам только семь. В Ляэне-Вирумаа были проверены 23 учреждения, из которых восемь не имели нарушений. В одном случае был наложен штраф за то, что эвакуационная дверь была заперта.
«На протяжении многих лет мы проводим внезапные проверки противопожарной безопасности в учреждениях социального ухода. К сожалению, картина из года в год практически не меняется - во многих зданиях есть проблемы с противопожарными дверями, эвакуационным освещением, автоматической системой пожарной сигнализации и эвакуационными путями», - отметила советник бюро надзора за безопасностью Восточного спасательного центра Герли Паюла. По ее словам, проверки вновь подтвердили, что в зданиях, проверенных в прошлом году, ситуация по-прежнему неудовлетворительная.
Во время инспекции основное внимание уделялось состоянию системы пожарной сигнализации и эвакуационного освещения, правильности установки и исправности огнетушителей. Также проверялись выходы и пути эвакуации, включая целостность противопожарных секций и исправность противопожарных дверей. Дополнительно оценивалось соблюдение требований безопасности при использовании электроприборов в помещениях, организация курения и готовность действовать в случае пожара.
Наибольшее количество нарушений касалось противопожарных секций - в 23 случаях. «Чаще всего противопожарные двери не закрывались полностью, их держали открытыми с помощью подручных средств, таких как деревянные клинья или металлические крючки. Противопожарные двери должны находиться в закрытом положении, за исключением тех, которые оборудованы соответствующими магнитными устройствами и автоматически закрываются при пожарной тревоге. Именно противопожарные двери сдерживают распространение огня и дыма, позволяя клиентам и сотрудникам безопасно покинуть здание и минимизируя ущерб», - объяснила Паюла.
В пяти учреждениях были выявлены проблемы с автоматической системой пожарной сигнализации: датчики были закрыты или система не работала. «Даже пять случаев - это уже много. Эти устройства должны быть постоянно в рабочем состоянии, чтобы своевременно обнаружить пожар», - добавила она.
Использование электроприборов в помещениях проверенных учреждений соответствовало требованиям, для курения были выделены специальные зоны. Однако сотрудники учреждений пожаловались, что некоторые клиенты нарушают внутренний распорядок и курят в комнатах или туалетах. Инспекторы выразили благодарность сотрудникам, хорошо осведомленным о действиях в случае пожара. «Мы рекомендуем обязательно проводить учения, чтобы у сотрудников была уверенность в своих действиях в экстренной ситуации. Также необходимо обязательно инструктировать новых работников», - отметила советник.
В марте инспекторы проверяли в основном учреждения здравоохранения, предоставляющие круглосуточный уход и реабилитационные услуги, а также дома престарелых, центры социальной реабилитации и дома поддержки. В выборку также вошли здания, где ранее уже были выявлены нарушения противопожарной безопасности, а также те, где имеется возможность передачи сигналов тревоги от автоматических систем пожарной сигнализации в центр тревоги.