Нужны инспекторы: противопожарная безопасность в учреждениях социального ухода оставляет желать лучшего

Всего в марте было проверено 55 учреждений в Вирумаа, из них без нарушений оказались только 15. В Ида-Вирумаа инспекторы посетили 32 учреждения, из них соответствовали нормам только семь. В Ляэне-Вирумаа были проверены 23 учреждения, из которых восемь не имели нарушений. В одном случае был наложен штраф за то, что эвакуационная дверь была заперта.

«На протяжении многих лет мы проводим внезапные проверки противопожарной безопасности в учреждениях социального ухода. К сожалению, картина из года в год практически не меняется - во многих зданиях есть проблемы с противопожарными дверями, эвакуационным освещением, автоматической системой пожарной сигнализации и эвакуационными путями», - отметила советник бюро надзора за безопасностью Восточного спасательного центра Герли Паюла. По ее словам, проверки вновь подтвердили, что в зданиях, проверенных в прошлом году, ситуация по-прежнему неудовлетворительная.

Во время инспекции основное внимание уделялось состоянию системы пожарной сигнализации и эвакуационного освещения, правильности установки и исправности огнетушителей. Также проверялись выходы и пути эвакуации, включая целостность противопожарных секций и исправность противопожарных дверей. Дополнительно оценивалось соблюдение требований безопасности при использовании электроприборов в помещениях, организация курения и готовность действовать в случае пожара.