ФОТО И ВИДЕО Велосипед, который движется от шагов, можно будет арендовать в приложении

Сервис Velorent, управляемый Тартуским департаментом городского транспорта, открывает сезон с новыми транспортными средствами и ценами. Теперь через Velorent можно арендовать самокаты, электроскутер и на первый взгляд странный электрический «ходовой велосипед», который передвигается за счет шагов по встроенной беговой дорожке. Это необычное транспортное средство привлекло немало внимания прохожих во время тест-драйва, проведенного Tartu Postimees.
Самым интересным и уникальным пополнением в Velorent стал электрический велосипед Lopifit с шестиступенчатой коробкой передач и встроенной беговой дорожкой. Чтобы ехать, нужно шагать по движущейся ленте - в противном случае велосипед не движется.