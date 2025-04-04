ФОТО И ВИДЕО Велосипед, который движется от шагов, можно будет арендовать в приложении

Небольшим недостатком велопрогулочного велосипеда Lopifit является то, что скорость движения не зависит от того, насколько быстро вы идете по беговой дорожке.

Сервис Velorent, управляемый Тартуским департаментом городского транспорта, открывает сезон с новыми транспортными средствами и ценами. Теперь через Velorent можно арендовать самокаты, электроскутер и на первый взгляд странный электрический «ходовой велосипед», который передвигается за счет шагов по встроенной беговой дорожке. Это необычное транспортное средство привлекло немало внимания прохожих во время тест-драйва, проведенного Tartu Postimees.