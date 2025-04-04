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ФОТО И ВИДЕО Велосипед, который движется от шагов, можно будет арендовать в приложении

Перевод: Каролина Вертяева
Небольшим недостатком велопрогулочного велосипеда Lopifit является то, что скорость движения не зависит от того, насколько быстро вы идете по беговой дорожке.
Небольшим недостатком велопрогулочного велосипеда Lopifit является то, что скорость движения не зависит от того, насколько быстро вы идете по беговой дорожке. Фото: Margus Ansu

Сервис Velorent, управляемый Тартуским департаментом городского транспорта, открывает сезон с новыми транспортными средствами и ценами. Теперь через Velorent можно арендовать самокаты, электроскутер и на первый взгляд странный электрический «ходовой велосипед», который передвигается за счет шагов по встроенной беговой дорожке. Это необычное транспортное средство привлекло немало внимания прохожих во время тест-драйва, проведенного Tartu Postimees.

Самым интересным и уникальным пополнением в Velorent стал электрический велосипед Lopifit с шестиступенчатой коробкой передач и встроенной беговой дорожкой. Чтобы ехать, нужно шагать по движущейся ленте - в противном случае велосипед не движется.

В зависимости от выбранной передачи меняется и скорость, при этом пользователю не нужно ускорять шаг - переход между передачами не делает движение по ленте труднее.

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