Неспокойная ночь выдалась: госучреждения подверглись волне кибератак

«Это были типичные атаки с целью перегрузки, которые постоянно происходят против различных учреждений и компаний», - цитирует Rus.ERR Раазуке, который не уточнил, какие именно учреждения подверглись удару.

Атаки типа «отказ в обслуживании» на электронные сервисы эстонских государственных учреждений и частных компаний стали почти повседневным явлением.

Однако Раазуке подтвердил, что благодаря защитным мерам подавляющее большинство атак можно отразить: «Злоумышленники постоянно экспериментируют с различными методами и масштабами атак, поэтому нам приходится все время быть бдительными и адаптироваться к действиям злоумышленников».