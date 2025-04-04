Неспокойная ночь выдалась: госучреждения подверглись волне кибератак

В пятницу вечером на учреждения государственного сектора Эстонии было совершено десять кибератак, что больше обычного, однако, по словам руководителя отдела реагирования на инциденты (CERT-EE) Эстонского агентства по информационным системам (RIA) Вейкко Раазуке, в этом нет ничего необычного.
«Это были типичные атаки с целью перегрузки, которые постоянно происходят против различных учреждений и компаний», - цитирует Rus.ERR Раазуке, который не уточнил, какие именно учреждения подверглись удару.
Атаки типа «отказ в обслуживании» на электронные сервисы эстонских государственных учреждений и частных компаний стали почти повседневным явлением.
Однако Раазуке подтвердил, что благодаря защитным мерам подавляющее большинство атак можно отразить: «Злоумышленники постоянно экспериментируют с различными методами и масштабами атак, поэтому нам приходится все время быть бдительными и адаптироваться к действиям злоумышленников».
По словам руководителя отдела по расследованию инцидентов RIA, цель атак - поставить под сомнение функционирование и надежность государства, что, по словам Раазуке, в определенном смысле является информационной операцией.