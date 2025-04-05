ФОТО От холерных бараков до современных новостроек: трудная судьба улицы Свиного выгула

«Хорошенько руки мой - мы дадим холере бой!» Этот рифмованный лозунг советских времен передает суть исторической атмосферы квартала Лина, расположенного на окраине Карлова, неподалеку от Эмайыги. В течение десятилетий здесь стояли корпуса инфекционной больницы, на месте которых теперь возвышаются новые жилые дома, а часть все еще в процессе строительства. До появления больницы на этом месте располагалось городское пастбище.