ФОТО От холерных бараков до современных новостроек: трудная судьба улицы Свиного выгула

«Хорошенько руки мой - мы дадим холере бой!» Этот рифмованный лозунг советских времен передает суть исторической атмосферы квартала Лина, расположенного на окраине Карлова, неподалеку от Эмайыги. В течение десятилетий здесь стояли корпуса инфекционной больницы, на месте которых теперь возвышаются новые жилые дома, а часть все еще в процессе строительства. До появления больницы на этом месте располагалось городское пастбище.
На старинных планах Тарту видно, что в середине XVIII века от центра города к пастбищам и сенокосным лугам вела дорога, которая носила название Schwein-koppel-Straße, то есть улица Свиного выгула, по-эстонски Сеакопли. «Активное строительство на этих лугах началось в первой половине XIX века», - отмечает архитектор-реставратор Мари Ныммемаа.