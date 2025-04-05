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ФОТО От холерных бараков до современных новостроек: трудная судьба улицы Свиного выгула

Перевод: Вера Копти
Дважды горевшее главное здание инфекционной больницы по адресу Лина, 6, к осени 2019 года приобрело крайне удручающий вид.
Дважды горевшее главное здание инфекционной больницы по адресу Лина, 6, к осени 2019 года приобрело крайне удручающий вид. Фото: Sille Annuk

«Хорошенько руки мой - мы дадим холере бой!» Этот рифмованный лозунг советских времен передает суть исторической атмосферы квартала Лина, расположенного на окраине Карлова, неподалеку от Эмайыги. В течение десятилетий здесь стояли корпуса инфекционной больницы, на месте которых теперь возвышаются новые жилые дома, а часть все еще в процессе строительства. До появления больницы на этом месте располагалось городское пастбище. 

На старинных планах Тарту видно, что в середине XVIII века от центра города к пастбищам и сенокосным лугам вела дорога, которая носила название Schwein-koppel-Straße, то есть улица Свиного выгула, по-эстонски Сеакопли. «Активное строительство на этих лугах началось в первой половине XIX века», - отмечает архитектор-реставратор Мари Ныммемаа.

Для беднейших жителей Тарту

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