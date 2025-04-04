Мнение Больно смотреть, как правительство пытается лечить горло через пятую точку

Здорово, когда люди могут совмещать работу и хобби, заниматься любимым делом и получать за это деньги. Но если вы без помощи денег налогоплательщиков не можете прокормить себя за счет такой работы, то вам нужно сменить работу!

С помощью государственной поддержки мы делаем из своих граждан лишь зависимых от помощи людей - таких, которые делают то, что им нравится, но не приносят дохода ни себе, ни государству. И затем правительство пытается улучшить ситуацию, выбивая почву из-под ног у людей, воспитанных на полной зависимости от государства, с помощью сокращения пенсий, частично платных образования и медицинской помощи.

Государственный аппарат можно сократить, не под копирку по всем направлениям, а отказавшись от государственного управления в некоторых сферах. Не как Трамп - голову с плеч, а шаг за шагом

Нужно начать с государственной помощи и поддержки предпринимательства, сельского хозяйства, культуры, спорта, образования... Именно с этих сфер государство должно начать сокращение своих расходов, чтобы воспитать граждан, которые зарабатывают деньги и могут самостоятельно обеспечивать себя, а в будущем - взять на себя большую часть расходов на свое здравоохранение и образование, жить на собственные заработанные и разумно инвестированные средства, независимо от размера своей пенсии. В таких сферах государство должно быть не собственником, а таким же клиентом, как и любой другой, потребителем и покупателем услуг.

Есть сферы, где государство должно сохранять контроль. Мы не можем допустить существования частной полиции или частных армий, ориентированных на доход судей и т. д. Государство должно заниматься общими приоритетами, такие как проблема рождаемости, интеграция нацменьшинств, миграция, государственная оборона, гражданская оборона...