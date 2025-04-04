У матери четверых детей осталась последняя надежда в борьбе с тяжелой болезнью

Ее состояние быстро ухудшалось, в течение пяти недель она страдала от сильных болей, пока ей не поставили диагноз кишечной непроходимости. «К тому времени я потеряла еще более десяти килограммов и была очень слаба», - рассказала Леэвит.

Благодаря операции врачи смогли изменить направление кишечника, и теперь Лийа постепенно восстанавливается дома, рядом с детьми. Однако очаги заболевания в брюшной полости никуда не исчезли - удалить их хирургическим путем не представлялось возможным.

«Моей последней надеждой остается препарат, который, к сожалению, не покрывается Кассой здоровья. Это мой единственный шанс, так как других вариантов лечения у меня больше нет», - говорит Леэвит.

Она подчеркивает, что поддержка фонда и неравнодушных людей имеет огромное значение для ее семьи. «От всего сердца надеюсь, что смогу создать еще много воспоминаний вместе со своими любимыми детьми. Моему младшему всего три года. Эта помощь для меня бесценна», - добавила она.

История болезни Леэвит началась в феврале 2023 года. Почувствовав боли внизу живота и заметив, что живот увеличивается, она сначала подумала, что снова беременна. Однако в августе того же года ей поставили шокирующий диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами в яичниках и брюшной полости.