У матери четверых детей осталась последняя надежда в борьбе с тяжелой болезнью

41-летняя мать четверых детей Лийа Леэвит, у которой в 2023 году диагностировали рак желудка четвертой стадии, продолжает борьбу с тяжелой болезнью и нуждается в поддержке неравнодушных людей. Поскольку все другие методы лечения оказались безрезультатными, ее последней надеждой остается лекарство, которое не покрывается Касса здоровья.
Фонд «Подаренная жизнь» (Kingitud Elu) оказывает Лийе Леэвит поддержку с февраля прошлого года, помогая покрывать расходы на лечение. Ее ситуация остается сложной, но надежда не потеряна. Стоимость лечения на ближайшие три месяца составляет 2800 евро, и государственная медицинская страховка эти расходы не покрывает.
«Огромное спасибо за вашу поддержку!» - говорит Леэвит, для которой каждый день, проведенный с детьми, бесценен.
В мае прошлого года ей назначили новый препарат, который сначала вызвал сильные побочные эффекты: после первого курса она три дня не могла встать с постели, у нее опухли пальцы рук и ног, появилась сухость слизистых оболочек. Из-за трудностей с питанием она потеряла пять килограммов всего за неделю. Однако после второго курса ее состояние улучшилось, и тяжелые побочные эффекты больше не повторялись.
Это лечение дало надежду, и в июне врач сообщил, что Лийе предстоит операция. В ходе вмешательства были удалены яичники вместе с опухолевыми массами, и на короткое время ее состояние значительно улучшилось. «Я смогла жить полноценной жизнью, что было очень важно для меня и моих детей», - сказала она.
Однако к концу года ситуация вновь стала критической. «В конце декабря у меня начались боли в животе, которые постепенно усиливались», - рассказывает Леэвит.
Компьютерная томография, проведенная в феврале, показала активизацию метастазов в брюшине. Стало ясно, что необходимо менять план лечения.
Ее состояние быстро ухудшалось, в течение пяти недель она страдала от сильных болей, пока ей не поставили диагноз кишечной непроходимости. «К тому времени я потеряла еще более десяти килограммов и была очень слаба», - рассказала Леэвит.
Благодаря операции врачи смогли изменить направление кишечника, и теперь Лийа постепенно восстанавливается дома, рядом с детьми. Однако очаги заболевания в брюшной полости никуда не исчезли - удалить их хирургическим путем не представлялось возможным.
«Моей последней надеждой остается препарат, который, к сожалению, не покрывается Кассой здоровья. Это мой единственный шанс, так как других вариантов лечения у меня больше нет», - говорит Леэвит.
Она подчеркивает, что поддержка фонда и неравнодушных людей имеет огромное значение для ее семьи. «От всего сердца надеюсь, что смогу создать еще много воспоминаний вместе со своими любимыми детьми. Моему младшему всего три года. Эта помощь для меня бесценна», - добавила она.
История болезни Леэвит началась в феврале 2023 года. Почувствовав боли внизу живота и заметив, что живот увеличивается, она сначала подумала, что снова беременна. Однако в августе того же года ей поставили шокирующий диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами в яичниках и брюшной полости.
С конца августа она начала проходить курс химиотерапии, но помимо этого ей требовалось и биологическое лечение. Новый препарат, стоимость которого составляла около 5500 евро в месяц, не покрывался Кассой здоровья, поэтому в начале прошлого года она обратилась за помощью в фонд «Подаренная жизнь».
Лийа Леэвит получила большую поддержку от своих земляков. Например, в апреле прошлого года, узнав о ее истории, ученица школы Якобсона Мирелль Лисетт Отть организовала благотворительный концерт в ее поддержку.
Фонд подтверждает, что продолжит помогать Леэвит столько, сколько потребуется. Поддержать ее можно, сделав целевой пожертвование через сайт фонда, выбрав в качестве получателя Лийю Леэвит.
Кроме того, 5 и 19 апреля с 10:00 до 16:00 добровольцы фонда "Подаренная жизнь" будут собирать пожертвования в торговом центре UKU в Вильянди. Там можно не только сделать пожертвование, но и ближе познакомиться с работой волонтеров.
Как можно помочь?
Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
Назначение платежа: Lia raviks (На лечение Лийи)
Реквизиты для перевода:
Swedbank: EE212200221059073061
SEB: EE211010220228917224
LHV: EE137700771001442514
Luminor: EE591700017003638161
Coop: EE704204278609604509
Источник: фонд «Подаренная жизнь» (Kingitud Elu)