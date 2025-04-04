Член горсобрания: почему родственник политика получил 6700 евро премии после ухода из МуПо во время испытательного срока?

По словам Березовского, из документационного регистра Таллинна следует, что трудовой договор с работником, ушедшим из МуПо во время испытательного срока и являющимся близким родственником видного социал-демократа, был завершен с выплатой премии в размере 6700 евро. В то же время сотрудник социальной службы, проработавший в городе 23 года, получил лишь компенсацию за один месяц.

«Я ожидаю от мэра Таллинна объяснений: на каком основании назначаются выходные пособия и связаны ли они с политическими или личными связями», - заявил Березовский. По его словам, данный случай указывает на возможное неравное обращение, при котором лица, близкие к влиятельным политикам, получают больше, чем сотрудники с многолетним стажем.

«Если город соблюдает правила и выплачивает только законодательно установленный минимум ветерану службы, то закономерно возникает вопрос, почему сделали исключение именно для человека, связанного с Социал-демократической партией. Если же размер компенсации зависит от индивидуальных обстоятельств, общественности нужно объяснить, какие именно факторы послужили основанием для выплаты почти трехмесячной зарплаты человеку, ушедшему на испытательном сроке», - сказал Березовский. Он также подчеркнул, что примечательно: при реорганизации структуры уволенные социальные работники получают лишь одну месячную компенсацию, несмотря на годы службы на благо города.

«Также вызывает вопросы, почему вклад долгосрочного сотрудника не был оценен выше законодательно установленного минимума. Он получил эту компенсацию не из доброй воли, а исключительно на основании закона, тогда как родственник политика получил многократную сумму без ясного обоснования», - добавил Березовский. Он отметил, что социал-демократы, обещавшие принести в городское управление справедливость и открытость, не смогли избежать подозрений в предвзятом отношении даже к людям из своих рядов.