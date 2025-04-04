Процентные ставки падают: Euribor отреагировал на торговый кризис

Базовая процентная ставка по большинству ипотечных кредитов - шестимесячный Euribor - в пятницу снизилась до уровня 2,259%. Днем ранее этот показатель составлял 2,302%. Жизнь заемщиков вновь немного облегчится, поскольку на финансовых рынках ожидается, что Европейский центральный банк будет вынужден понижать ключевые ставки, чтобы сохранить конкурентоспособность экономики континента.

Тем не менее, снижение процентных ставок началось задолго до решения Дональда Трампа о введении пошлин, ведь инфляция в еврозоне замедлилась и приблизилась к целевому уровню в 2%, установленному Центробанком.

Европейский центральный банк начал цикл понижения базовых ставок в июне 2024 года, и инвесторы рассчитывают на продолжение смягчения монетарной политики и в этом году. В последний раз Центробанк снизил процентную ставку в первую неделю марта - тогда депозитная ставка упала на 0,25 процентного пункта, достигнув уровня 2,50%. Следующее решение ожидается 17 апреля.