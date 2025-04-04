Руководитель: я полностью выгорела – все закончилось вызовом «скорой»

«Шла за кофе, а в следующий момент уже смотрела на потолок машины скорой помощи», – рассказала руководитель отдела персонала Tele2 Хелена Вийройя в интервью изданию Äripäev.
До эмоционального выгорания Хелена Вийроя работала с нагрузкой в 2,5 раза выше нормы. На восстановление у нее ушло пять лет.
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«Работодатели стали лучше осознавать проблему психического здоровья и необходимость заниматься ею. Однако бывает непросто найти правильный подход. Один из возможных шагов – это наличие в каждом коллективе человека, прошедшего курс по оказанию первой помощи в сфере психического здоровья», - отмечает психолог Анна-Кайса Ойдермаа, анализируя результаты исследования, посвященного проблеме эмоционального выгорания.
«Такой сотрудник может вовремя заметить признаки психологических трудностей у коллег и оказать необходимую первичную поддержку. Кроме того, его присутствие может способствовать открытым дискуссиям и развитию здоровой корпоративной культуры», - продолжает Ойдермаа.
Чем отличается выгорание от депрессии?
Выгорание характеризуется чувством беспомощности, тогда как депрессии присуща безысходность.
Причины этих состояний могут отличаться – как и подход к их преодолению.
Что такое эмоциональное выгорание?
По определению Всемирной организации здравоохранения, выгорание – это явление, связанное с работой и возникающее из-за чрезмерной нагрузки.
Оно затрагивает в основном трудовую сферу, но в группе риска также находятся люди, ухаживающие за детьми или престарелыми родителями.
Ученые разработали шкалу оценки симптомов выгорания – Sydney Burnout Measure. Она помогает как при самодиагностике, так и при клинической оценке.
Вот ключевые признаки выгорания:
- истощение как основной симптом;
- «туман в голове» (трудности с концентрацией и памятью);
- снижение способности испытывать радость;
- социальная изоляция;
- тревожность и раздражительность;
- ухудшение трудоспособности, часто из-за усталости.
Первые признаки выгорания могут появиться уже через несколько недель интенсивной работы, но полное выгорание обычно формируется в течение многих лет.
Что такое депрессия?
Депрессия характеризуется снижением самооценки, усиленной самокритикой и ощущением бессилия.
Однако не у всех с такими симптомами диагностируют клиническую депрессию – для этого необходимы дополнительные признаки.
Клиническая депрессия бывает двух типов:
- меланхолическая – с генетической предрасположенностью, возникающая без видимых причин;
- немеланхолическая (реактивная) – вызванная внешними факторами, чаще всего важными жизненными событиями, влияющими на самооценку.
Несмотря на сходство с меланхолической депрессией (потеря радости жизни, энергии, концентрации), выгорание больше напоминает немеланхолическую форму, так как и то, и другое связано с внешними обстоятельствами.
В обоих случаях встречаются проблемы со сном и мотивацией.