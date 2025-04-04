Руководитель: я полностью выгорела – все закончилось вызовом «скорой»

До эмоционального выгорания Хелена Вийроя работала с нагрузкой в 2,5 раза выше нормы. На восстановление у нее ушло пять лет.

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«Работодатели стали лучше осознавать проблему психического здоровья и необходимость заниматься ею. Однако бывает непросто найти правильный подход. Один из возможных шагов – это наличие в каждом коллективе человека, прошедшего курс по оказанию первой помощи в сфере психического здоровья», - отмечает психолог Анна-Кайса Ойдермаа, анализируя результаты исследования, посвященного проблеме эмоционального выгорания.

«Такой сотрудник может вовремя заметить признаки психологических трудностей у коллег и оказать необходимую первичную поддержку. Кроме того, его присутствие может способствовать открытым дискуссиям и развитию здоровой корпоративной культуры», - продолжает Ойдермаа.

Чем отличается выгорание от депрессии?

Выгорание характеризуется чувством беспомощности, тогда как депрессии присуща безысходность.

Причины этих состояний могут отличаться – как и подход к их преодолению.

Что такое эмоциональное выгорание?

По определению Всемирной организации здравоохранения, выгорание – это явление, связанное с работой и возникающее из-за чрезмерной нагрузки.

Оно затрагивает в основном трудовую сферу, но в группе риска также находятся люди, ухаживающие за детьми или престарелыми родителями.

Ученые разработали шкалу оценки симптомов выгорания – Sydney Burnout Measure. Она помогает как при самодиагностике, так и при клинической оценке.

Вот ключевые признаки выгорания: