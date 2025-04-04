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Руководитель: я полностью выгорела – все закончилось вызовом «скорой»

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

«Шла за кофе, а в следующий момент уже смотрела на потолок машины скорой помощи», – рассказала руководитель отдела персонала Tele2 Хелена Вийройя в интервью изданию Äripäev.

До эмоционального выгорания Хелена Вийроя работала с нагрузкой в 2,5 раза выше нормы. На восстановление у нее ушло пять лет.

Подробнее читайте на страницах Äripäev.

«Работодатели стали лучше осознавать проблему психического здоровья и необходимость заниматься ею. Однако бывает непросто найти правильный подход. Один из возможных шагов – это наличие в каждом коллективе человека, прошедшего курс по оказанию первой помощи в сфере психического здоровья», - отмечает психолог Анна-Кайса Ойдермаа, анализируя результаты исследования, посвященного проблеме эмоционального выгорания.

«Такой сотрудник может вовремя заметить признаки психологических трудностей у коллег и оказать необходимую первичную поддержку. Кроме того, его присутствие может способствовать открытым дискуссиям и развитию здоровой корпоративной культуры», - продолжает Ойдермаа.

Чем отличается выгорание от депрессии?

Выгорание характеризуется чувством беспомощности, тогда как депрессии присуща безысходность.

Причины этих состояний могут отличаться – как и подход к их преодолению.

Что такое эмоциональное выгорание?

По определению Всемирной организации здравоохранения, выгорание – это явление, связанное с работой и возникающее из-за чрезмерной нагрузки.

Оно затрагивает в основном трудовую сферу, но в группе риска также находятся люди, ухаживающие за детьми или престарелыми родителями.

Ученые разработали шкалу оценки симптомов выгорания – Sydney Burnout Measure. Она помогает как при самодиагностике, так и при клинической оценке.

Вот ключевые признаки выгорания:

  • истощение как основной симптом;
  • «туман в голове» (трудности с концентрацией и памятью);
  • снижение способности испытывать радость;
  • социальная изоляция;
  • тревожность и раздражительность;
  • ухудшение трудоспособности, часто из-за усталости.

Первые признаки выгорания могут появиться уже через несколько недель интенсивной работы, но полное выгорание обычно формируется в течение многих лет.

Что такое депрессия?

Депрессия характеризуется снижением самооценки, усиленной самокритикой и ощущением бессилия.

Однако не у всех с такими симптомами диагностируют клиническую депрессию – для этого необходимы дополнительные признаки.

Клиническая депрессия бывает двух типов:

  • меланхолическая – с генетической предрасположенностью, возникающая без видимых причин;
  • немеланхолическая (реактивная) – вызванная внешними факторами, чаще всего важными жизненными событиями, влияющими на самооценку.

Несмотря на сходство с меланхолической депрессией (потеря радости жизни, энергии, концентрации), выгорание больше напоминает немеланхолическую форму, так как и то, и другое связано с внешними обстоятельствами.

В обоих случаях встречаются проблемы со сном и мотивацией.

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