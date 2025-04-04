Главы PPA и Спасательного департамента ожидают быстрого повышения зарплат для своих сотрудников

Полиция ставит цель, чтобы их сотрудники получали зарплату, которая бы превышала средний уровень по Эстонии, в то время как спасатели надеются, что их доходы хотя бы будут равны средней зарплате по стране, чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов.

Руководители департаментов утверждают, что увеличение заработных плат поможет улучшить качество работы, повысить мотивацию сотрудников и снизить текучесть кадров, что в свою очередь приведет к меньшим затратам на обучение и адаптацию новых работников.

Несмотря на ожидания повышения, фактические изменения в зарплатах не были столь значительными, как надеялись многие из сотрудников, что продолжает оставаться одной из проблем для этих служб.

В конечном итоге, как считают эксперты, увеличение зарплат не только будет способствовать стабильности внутри службы, но и окажет положительное влияние на работу в целом, что, в свою очередь, принесет выгоду государственному бюджету.