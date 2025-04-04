ЕС провозгласил «новую эру» в отношениях с Центральной Азией

Евросоюз и пять богатых природными ресурсами стран Центральной Азии объявили о намерении расширять торговые отношения и стратегическое партнерство. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС с президентами центральноазиатских государств в Узбекистане в пятницу, 4 апреля, провозгласила начало «новой эры», пишет Deutsche Welle.
Встреча фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с главами государств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в узбекском Самарканде стала уже третьим саммитом ЕС - Центральная Азия с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Многомиллиардная помощь
Глава Еврокомиссии объявила, что ЕС выделит 12 млрд евро в рамках европейской инфраструктурной инициативы Global Gateway для стран Центральной Азии. Она отметила четыре приоритетные сферы: транспорт, сырьевые ресурсы, возобновляемую энергетику и цифровизацию. В числе прочего европейские спутники должны будут обеспечить региону доступ к быстрому интернету «без контроля со стороны соседей». Фон дер Ляйен, очевидно, имела в виду Россию и Китай.
Она подчеркнула, что «европейское предложение» отличается от намерений других стран. ЕС и западные государства критикуют Китай за создание долговой зависимости, а Россию - за то, что она делает центральноазиатский регион зависимым благодаря поставкам туда энергоресурсов и оружия.
Инвестиционный проект Global Gateway
Инвестиционный проект Global Gateway стал ответом ЕС на китайскую инициативу «Новый шелковый путь». В богатом ресурсами регионе Брюссель конкурирует за влияние с Россией, США и Турцией.
Центральная Азия обладает значительными запасами ценных природных ископаемых, включая кобальт и медь. Незадолго до саммита Казахстан объявил об открытии крупнейшего в стране месторождения редкоземельных металлов.
«Ресурсы Центральной Азии - это бочка меда для глобальных игроков. Эти природные богатства станут эликсиром жизни для будущей мировой экономики», - заявила фон дер Ляйен.
Крупнейший иностранный инвестор в регионе
ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в регионе, обеспечивая 40 процентов всех прямых иностранных вложений. Брюссель также остается крупнейшим донором в области развития, оказывая помощь регионам, страдающим от климатических изменений. В сфере торговли ЕС - второй по значимости партнер центральноазиатских стран.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что еще несколько лет назад переговоры пяти стран региона с ЕС были немыслимы. В настоящее время Центральная Азия, после десятилетий разногласий, стремится выступать единым блоком. Страны надеются получить доступ к передовым технологиям, которые Россия и Китай не могут им предоставить. Война России против Украины усилила стремление региона к сближению с Западом.
Вопросы прав человека на саммите в Самарканде практически не обсуждались. Тем временем правозащитные организации заявляют об ухудшении ситуации в данной области в большинстве авторитарно управляемых постсоветских республик.