ЕС провозгласил «новую эру» в отношениях с Центральной Азией

Встреча фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с главами государств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в узбекском Самарканде стала уже третьим саммитом ЕС - Центральная Азия с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Многомиллиардная помощь

Глава Еврокомиссии объявила, что ЕС выделит 12 млрд евро в рамках европейской инфраструктурной инициативы Global Gateway для стран Центральной Азии. Она отметила четыре приоритетные сферы: транспорт, сырьевые ресурсы, возобновляемую энергетику и цифровизацию. В числе прочего европейские спутники должны будут обеспечить региону доступ к быстрому интернету «без контроля со стороны соседей». Фон дер Ляйен, очевидно, имела в виду Россию и Китай.

Она подчеркнула, что «европейское предложение» отличается от намерений других стран. ЕС и западные государства критикуют Китай за создание долговой зависимости, а Россию - за то, что она делает центральноазиатский регион зависимым благодаря поставкам туда энергоресурсов и оружия.

Инвестиционный проект Global Gateway

Инвестиционный проект Global Gateway стал ответом ЕС на китайскую инициативу «Новый шелковый путь». В богатом ресурсами регионе Брюссель конкурирует за влияние с Россией, США и Турцией.

Центральная Азия обладает значительными запасами ценных природных ископаемых, включая кобальт и медь. Незадолго до саммита Казахстан объявил об открытии крупнейшего в стране месторождения редкоземельных металлов.