ФОТО Северное сияние озарило ночное небо

Один из читателей успел запечатлеть это редкое природное явление на фото, превратив ночное небо в настоящую галерею цвета.

Северное сияние, или как его еще называют - полярное сияние, появляется, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. В результате возникают завораживающие переливы зеленого, розового и фиолетового.