ФОТО Северное сияние озарило ночное небо

В ночь на пятницу между Ракке и Вяйке-Маарья небо озарилось волшебными красками - северное сияние устроило настоящий спектакль света.
Один из читателей успел запечатлеть это редкое природное явление на фото, превратив ночное небо в настоящую галерею цвета.
Северное сияние, или как его еще называют - полярное сияние, появляется, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. В результате возникают завораживающие переливы зеленого, розового и фиолетового.
Это явление может проявляться как в северном, так и в южном полушарии и носит красивые латинские названия: aurora borealis (северный рассвет) и aurora australis (южный рассвет). Общее имя для этого небесного чуда - aurora polaris, что переводится как «полярный рассвет».