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Полицейский забыл в IKEA пистолет

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: InFocus.ee / Shutterstock.com

В магазине IKEA в Швеции произошел курьезный инцидент: посетивший магазин полицейский оставил там свое табельное оружие. Когда он заметил пропажу и вернулся в торговый зал, оружие уже исчезло. За проявленную небрежность ему сократили недельную зарплату.

Происшествие, случившееся в городе Йенчёпинг, вызвало широкий резонанс в шведском обществе: во время выполнения служебных обязанностей сотрудник полиции забыл заряженное оружие в местном магазине IKEA.

Хотя мужчина быстро понял свою ошибку и немедленно вернулся за вещами, избежать наказания ему не удалось.

Обычно шведские полицейские носят оружие на поясе, но в этот раз сотрудник решил хранить пистолет в сумке, которую носил с собой. Покинув магазин, он оставил там сумку с заряженным оружием.

Примерно через 20 минут полицейский осознал, что забыл сумку, и поспешил обратно.

Когда он прибыл на место, выяснилось, что сумку нашел один из покупателей и передал персоналу. Сотрудники магазина вскрыли находку, обнаружили внутри оружие и позвонили в полицию.

Полицейский подтвердил, что пистолет принадлежит ему и является его табельным оружием.

Однако скрыть случившееся не удалось – поскольку магазин уже сообщил о находке в полицию, инцидент получил огласку.

Несмотря на то, что полицейский сотрудничал в ходе расследования и признал вину, дисциплинарная комиссия сочла его поступок серьезной халатностью.

По мнению комиссии, оставлять оружие без присмотра в общественном месте опасно, и потому в качестве наказания сотруднику сократили недельную зарплату на 25 процентов.

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