Полицейский забыл в IKEA пистолет

Происшествие, случившееся в городе Йенчёпинг, вызвало широкий резонанс в шведском обществе: во время выполнения служебных обязанностей сотрудник полиции забыл заряженное оружие в местном магазине IKEA.

Хотя мужчина быстро понял свою ошибку и немедленно вернулся за вещами, избежать наказания ему не удалось.

Обычно шведские полицейские носят оружие на поясе, но в этот раз сотрудник решил хранить пистолет в сумке, которую носил с собой. Покинув магазин, он оставил там сумку с заряженным оружием.

Примерно через 20 минут полицейский осознал, что забыл сумку, и поспешил обратно.

Когда он прибыл на место, выяснилось, что сумку нашел один из покупателей и передал персоналу. Сотрудники магазина вскрыли находку, обнаружили внутри оружие и позвонили в полицию.

Полицейский подтвердил, что пистолет принадлежит ему и является его табельным оружием.

Однако скрыть случившееся не удалось – поскольку магазин уже сообщил о находке в полицию, инцидент получил огласку.

Несмотря на то, что полицейский сотрудничал в ходе расследования и признал вину, дисциплинарная комиссия сочла его поступок серьезной халатностью.