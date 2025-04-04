Эстонские физиотерапевты собрали 400 видео для домашней реабилитации

Такой формат помогает пациентам лучше освоить технику выполнения движений и способствует более быстрому выздоровлению.

Клиника спортивной медицины и реабилитации в Тарту оказывает физиотерапевтическую помощь при самых разных состояниях: от неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний до восстановительного периода после травм и операций опорно-двигательной системы.

Цель - максимально восстановить подвижность, координацию и силу пациентов.

«Количество визитов на физиотерапию в клинику зависит от проблемы пациента. Мы индивидуально оцениваем, какие упражнения, в какой дозировке и с какой интенсивностью нужны конкретному человеку. Чтобы добиться лучших результатов, пациентам важно заниматься также самостоятельно - дома или в спортзале. Новые видеоуроки помогут правильно выполнять упражнения даже без наблюдения специалиста», - рассказал физиотерапевт Тауно Коовит, один из авторов проекта.

Обычно на приеме пациенту показывают 3–4 упражнения, освоить больше за один раз сложно.

«Но если у пациента есть видеоматериал, который он может использовать дома, мы можем сразу включить в программу больше движений. Например, при проблемах с плечевым суставом может потребоваться проработка пяти мышечных групп - с видео это возможно уже на первом приеме, без необходимости звать пациента снова только ради новых упражнений», – поясняет Коовит.

Проект также расширяет доступность реабилитации. Видео полезны тем, кто не может прийти на прием из-за нехватки времени, дальнего расстояния до Тарту или других причин. Это позволяет составлять программы терапии и в дистанционном формате.

«Клиенту не нужно больше приходить в оснащенный необходимым оборудованием кабинет: физиотерапевт может показать видео и одновременно комментировать технику выполнения, подчеркивая ключевые моменты и корректную нагрузку», – дополняет картину физиотерапевт Михкель Луйк, соавтор проекта.

Раньше пациентам выдавали материалы с двумя картинками: начальное и конечное положение тела. Но они не отражали, как выполнять переход и в каком темпе. Видео решает этот вопрос мгновенно.