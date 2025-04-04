Министерство обороны назначило новых вице-канцлеров

В результате реформы Министерства обороны вице-канцлер по вопросам обороноспособности возьмет на себя два портфеля, выполняя задачи, ранее относящиеся к вице-канцлеру по оборонному планированию и боевой готовности.

Канцлер Министерства обороны Каймо Кууск отметил, что главной задачей заместителя по обороноспособности является планирование обороны и обеспечение готовности к боевым действиям, чтобы Эстония была максимально защищена, а ее граждане чувствовали себя в безопасности.

«Государственная военная оборона Эстонии за последние годы активно развивалась, и мы продолжаем двигаться в этом направлении. Я также очень рад приветствовать в нашей команде Кадри, чей многолетний опыт работы на различных постах, связанных с национальной безопасностью, позволит успешно справляться с этой ответственной должностью», - добавил Кууск.

Кадри Пеэтерс в настоящее время является заместителем директора бюро по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии. С 2005 года она занимала различные должности в Министерстве обороны, Международном штабе НАТО, Службе внешней разведки и Посольстве Эстонии в Вашингтоне. В 2014–2017 годах она была советником премьер-министра по вопросам безопасности. В 2022–2024 годах Пеэтерс получила степень магистра в Военном колледже армии США и в 2009 году прошла курс подготовки резервных офицеров в Военном училище в Выру.

Кадри Пеэтерс (справа) станет вице-канцлером по вопросам обороноспособности Министерства обороны. Фото: Mihkel Maripuu

Канцлер Каймо Кууск также отметил, что оборонная промышленность Эстонии должна стать естественной частью государственной военной обороны.

«Государство уже оказывает поддержку оборонной промышленности, например, через создание индустриального парка, снижение бюрократии или предоставление грантов на развитие. Но теперь у наших оборонных предприятий появится и преданный партнер в лице нового заместителя канцлера по оборонной промышленности. Я уверен, что Сийм Суклес, как опытный топ-менеджер, придаст дополнительный импульс реализации политики в этой сфере», - сказал Кууск.