История повторяется, просто в новом обличье. И Путин вовсе не единственный, кто черпает вдохновение для своей политики в XIX веке, пишет на страницах Postimees председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу.
Еще несколько лет назад я писал в соцсетях и СМИ, что преступный диктатор России Владимир Путин давно берет пример с царя Николая I (правил в 1825–1855 годах), чье царствование ознаменовалось территориальной экспансией России, централизацией административной власти и жестоким подавлением любой оппозиции как в самой России, так и в соседних странах.
Разумеется, Путин также активно использует элементы сталинизма и других авторитарных систем. Его режим - это гибрид имперского и советского стилей управления. Символы - флаг и герб царской России, а также гимн СССР (в адаптированной версии) - не просто ностальгия. Гимн Советского Союза, возвращенный Путиным в 2000 году, был не жестом ради старшего поколения, а политическим заявлением: он провозглашал амбиции - как личные, так и государственные.
В США, между тем, политическая символика тоже говорит о многом. Так, высочайшая гора на территории США, расположенная на Аляске, в 2015 году была переименована администрацией Обамы в Денали - так ее называет народ коюкон. Но в начале второго срока Дональда Трампа ей вернули прежнее название - гора Мак-Кинли.
45-й и 47-й президент США начал свой текущий срок с территориальных амбиций и протекционистских пошлин. Кроме переименования Мексиканского залива, одной из первых мер Трампа стал указ о возвращении исторического названия главной вершине США. И хотя тогда этому не придали особого значения, сам жест символичен. Название Мак-Кинли было дано в 1896 году золотодобытчиком в честь кандидата в президенты от республиканцев.
25-й президент США Уильям Мак-Кинли находился у власти с 1897 по 1901 год. Он был убит анархистом Леоном Чолгошем спустя полгода после начала второго срока - в Храме музыки на Панамериканской выставке в Буффало, штат Нью-Йорк. На фоне крупнейшего до Великой депрессии экономического кризиса (1893–1897), массовых рабочих забастовок и жесткого подавления протестов.
Мак-Кинли, республиканец, вел испано-американскую войну (апрель–декабрь 1898 года), после которой США получили Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам, а Куба стала протекторатом. Также при нем США аннексировали Гавайи (1898 год).
Он ввел протекционистские таможенные пошлины (закон Дингли, 1897), чтобы защитить американскую промышленность от иностранной конкуренции. Фактически это было возвращение к его же инициативе 1890 года, когда, будучи конгрессменом, он добился принятия закона, устанавливающего пошлины от 38 до 49,5 процента. В те годы его называли «Наполеоном протекционизма».
Риторика Мак-Кинли почти 130-летней давности удивительно перекликается с сегодняшней политикой под лозунгом MAGA. История повторяется. И Путин - не единственный, кто ищет корни своей политики в XIX веке.