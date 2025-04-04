Еще несколько лет назад я писал в соцсетях и СМИ, что преступный диктатор России Владимир Путин давно берет пример с царя Николая I (правил в 1825–1855 годах), чье царствование ознаменовалось территориальной экспансией России, централизацией административной власти и жестоким подавлением любой оппозиции как в самой России, так и в соседних странах.

Разумеется, Путин также активно использует элементы сталинизма и других авторитарных систем. Его режим - это гибрид имперского и советского стилей управления. Символы - флаг и герб царской России, а также гимн СССР (в адаптированной версии) - не просто ностальгия. Гимн Советского Союза, возвращенный Путиным в 2000 году, был не жестом ради старшего поколения, а политическим заявлением: он провозглашал амбиции - как личные, так и государственные.

В США, между тем, политическая символика тоже говорит о многом. Так, высочайшая гора на территории США, расположенная на Аляске, в 2015 году была переименована администрацией Обамы в Денали - так ее называет народ коюкон. Но в начале второго срока Дональда Трампа ей вернули прежнее название - гора Мак-Кинли.