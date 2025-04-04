Доступ Украины к спутниковой связи системы Eutelsat оплачивает Германия

По данным Reuters, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог на переговорах в Киеве пригрозил «неминуемым отключением работы» Starlink, если этот договор не будет подписан.

Впрочем, сам Илон Маск отрицал такую возможность. Между тем в Европе продолжают обсуждать замену Starlink в Украине на альтернативного оператора.

По данным Reuters, Eutelsat ведет переговоры с ЕС о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе полностью заменили Starlink в Украине.

Польша закупила для Украины около 25 тысяч систем Starlink Власти Польши в 2022-2024 годах выделили в общей сложности 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов спутниковой связи Starlink и оплату их работы.

Такие данные озвучили агентству AFP в польском министерстве цифровых технологий 20 марта.

Эти средства пошли не только на закупку терминалов, но и на ежемесячную оплату их работы. В 2025 году на эти цели выделят еще 18,3 млн евро, уточнили в Варшаве.

Девятого марта в соцсети Х разгорелся спор между главой Starlink Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Маск заявил, что Starlink представляет собой «костяк украинской армии», а в случае его отключения украинский фронт рухнет.

В ответ Сикорский указал, что Starlink для Украины оплачивает Польша, это стоит ей около 50 млн долларов в год, и если система Starlink «окажется ненадежной, мы будем вынуждены искать других поставщиков».

Маск резко отреагировал на комментарий Сикорского: «Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете лишь малую часть расходов. Замены Starlink не существует».