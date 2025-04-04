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СРАВНЕНИЕ ЦЕН Где доставка продуктов на дом выгоднее?

Перевод: Каролина Вертяева
Курьерская служба доставки товаров E-Selver. Фото иллюстративное.
Курьерская служба доставки товаров E-Selver. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Заказывать продукты в интернете или ходить в магазин самому - что выгоднее? Несмотря на то, что доставка на дом зачастую проще и экономит время, она может повлечь за собой дополнительные расходы. Postimees сравнил цены на доставку у пяти продуктовых интернет-магазинов, чтобы выяснить, действительно ли онлайн-заказ дешевле, чем поход в магазин.

Продуктовые интернет-магазины Эстонии предлагают доставку с очень разными условиями и тарифами. Хотя удобство заказа остается одинаковым, стоимость может заметно отличаться в зависимости от магазина и региона.

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