СРАВНЕНИЕ ЦЕН Где доставка продуктов на дом выгоднее?

Заказывать продукты в интернете или ходить в магазин самому - что выгоднее? Несмотря на то, что доставка на дом зачастую проще и экономит время, она может повлечь за собой дополнительные расходы. Postimees сравнил цены на доставку у пяти продуктовых интернет-магазинов, чтобы выяснить, действительно ли онлайн-заказ дешевле, чем поход в магазин.