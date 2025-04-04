Цена нефти Brent обвалилась до минимума с 2021 года

На фоне тотальных импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и ответных мер Китая цена нефти марки Brent обвалилась до минимума с 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 4 апреля, рухнула на 8,02 процента и на минимуме опустилась до 64,35 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:32 мск.

В предыдущий раз нефть была дешевле 65 долларов более 3,5 года назад - 23 августа 2021 года.

За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59 процента.

Падение началось после того, как 2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из 183 стран. Они составят от 10 до 50 процентов для разных государств.

Трамп объяснил принятые меры необходимостью восстановления экономики США, которая в течение последних лет «подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

На падении нефтяного рынка также сказались планы ОПЕК+ увеличить объемы добычи сырья в мае на 411 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшихся ранее 135 тысяч баррелей.

Четвертого апреля нефтяные котировки ускорили падение на новости о том, что Китай введет ответные пошлины в размере 34 процентов на всю продукцию из США. Эти меры вступят в силу 10 апреля.

Последствия для российского бюджета

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал происходящее на нефтяном рынке «идеальным штормом».