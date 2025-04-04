Кто платит за заботу? Суд решит спор между городом и государством

Канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа пояснил в ответе горуправе, что Тарту в настоящее время и в будущем остается более состоятельным, чем 80 процентов других самоуправлений, получающих поддержку из фонда выравнивания доходов и расходов.

Согласно данным Министерства регионального развития и сельского хозяйства, государство уже расширило самостоятельность самоуправлений в вопросах налогообложения земель, отмечает Мяндмаа.

«В этом году поступления от земельного налога в бюджет Тарту увеличатся на 1,5 миллиона евро по сравнению с 2023 годом», – продолжает канцлер.

«Уже в следующем году город может дополнительно увеличить сбор налога более чем на 5 миллионов евро. У города есть все возможности для расширения собственной налоговой базы», - считает Мяндмаа.

Кроме того, по его словам, из бюджетной стратегии Тарту следует, что город планирует воспользоваться этой возможностью: к 2028 году поступления от налога на землю должны достичь 11,1 миллиона евро.

Городской секретарь Тарту Юрий Мёльдер назвал аргументы государства «неприемлемыми» и подчеркнул, что они не дают достаточного объяснения отказу в компенсации.

«В любом случае мы передаем дело в суд. Если государство вводит новые обязательства, оно должно предоставить и финансирование - таково фактическое содержание решения Государственного суда», – говорит Мёльдер.

Речь идет о компенсации расходов за прошлый год, и в этом контексте ссылки на возможное повышение земельного налога в будущем или на относительное финансовое преимущество Тарту по сравнению с другими самоуправлениями неуместны, дополняет картину городской секретарь.