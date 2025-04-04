Колонка Postimees Когда ищут виновных: «Отечество» в центре очередного скандала

В некоторых странах человек не может занимать государственную должность, если возникает потенциальный конфликт интересов из-за родственных связей. Подобные ограничения не помешали бы и в Эстонии.

Лавли Перлинг в ответ заявила, что её тревожит недоверие к судебной системе. Однако, по мнению Postimees, гораздо тревожнее само появление и укрепление таких подозрений.

Их бы просто не возникло, если бы в Эстонии не существовала история так называемых политических уголовных дел, начинавшихся с громких заявлений и постепенно сдувавшихся.

Подозрения усиливаются и возможными конфликтами интересов, в которых оказываются ключевые фигуры силовых структур - достаточно вспомнить семью Перлингов.

И они же подкрепляются слабым контролем над действиями прокуратуры и Полиции безопасности, что стало особенно заметно после истории с сотрудниками КаПо, скрывшими свои реальные имена на вечере студенческой корпорации Sakala.

Все эти обстоятельства действительно тревожны. Есть старая поговорка: если кто-то выглядит как утка и крякает как утка, скорее всего, это и есть утка. Если обстоятельства возбуждения дела кажутся подозрительными, нельзя исключать, что они таковыми и являются.