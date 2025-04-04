Колонка Postimees Когда ищут виновных: «Отечество» в центре очередного скандала

Приближаются местные выборы, и вполне вероятно, что и на этот раз на их исход могут попытаться повлиять с помощью громких уголовных дел.
Такие расследования получают широкий резонанс в прессе, но со временем затихают и, как правило, не заканчиваются приговором. Впрочем, ущерб - как для репутации людей, так и для партий - уже нанесён.
Теперь в центре внимания оказалась популярная партия «Отечество» и её спонсор Парвель Пруунсильд. По сообщениям, в отношении «Отечества» возбуждено уголовное дело: прокуратура якобы проверяет факт незаконного крупного пожертвования.
Как сказали бы знатоки, для начала расследования были и мотив, и возможность, и повод. Возможность появилась у следователей, когда удалось получить доступ к компьютеру Пруунсильда, изъятому в рамках дела, связанного с Пруунсильдом, Прийтом Хумалом и Эстонским национальным музеем. Напомним, в феврале этого года Пруунсильд и Хумал были по этому делу оправданы.
На основании собранных данных был сформулирован повод. Что касается мотива, предполагаемое пожертвование было сделано в период внутреннего конфликта в партии «Отечество», когда между Лавли Перлинг и её сторонниками с одной стороны и остальной партией с другой шла ожесточённая борьба.
Весной 2022 года Перлинг, Тынис Конс, Кристьян Ванаселья и Сийм-Валмар Кийслер были исключены из партии. Именно тогда бывший генпрокурор Перлинг в интервью призвала правоохранителей обратить внимание на финансовые дела Пруунсильда и «Отечества».
Неудивительно, что в самой партии «Отечество» видят за возбуждённым делом политическую подоплёку и связывают его с лидером Партии правых Лавли Перлинг и её супругом, заместителем директора Полиции безопасности Мартином Перлингом, как пишет ERR.
В некоторых странах человек не может занимать государственную должность, если возникает потенциальный конфликт интересов из-за родственных связей. Подобные ограничения не помешали бы и в Эстонии.
Лавли Перлинг в ответ заявила, что её тревожит недоверие к судебной системе. Однако, по мнению Postimees, гораздо тревожнее само появление и укрепление таких подозрений.
Их бы просто не возникло, если бы в Эстонии не существовала история так называемых политических уголовных дел, начинавшихся с громких заявлений и постепенно сдувавшихся.
Подозрения усиливаются и возможными конфликтами интересов, в которых оказываются ключевые фигуры силовых структур - достаточно вспомнить семью Перлингов.
И они же подкрепляются слабым контролем над действиями прокуратуры и Полиции безопасности, что стало особенно заметно после истории с сотрудниками КаПо, скрывшими свои реальные имена на вечере студенческой корпорации Sakala.
Все эти обстоятельства действительно тревожны. Есть старая поговорка: если кто-то выглядит как утка и крякает как утка, скорее всего, это и есть утка. Если обстоятельства возбуждения дела кажутся подозрительными, нельзя исключать, что они таковыми и являются.
Недостаточно просто призывать граждан доверять системе. В будущем необходимо исключить всё, что может вызывать сомнение - как минимум, через ограничения, предотвращающие конфликты интересов, основанные на семейных связях.