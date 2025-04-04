В Германии сняли свое «Слово пацана»

С 3 апреля в кинотеатрах Германии можно посмотреть фильм «Ударить мир кулаком» (в оригинале «Mit der Faust in die Welt schlagen»), рассказывающий печальную историю одной саксонской семьи, переживающей тяжелый личный кризис в середине 2000-х годов.

Режиссер проекта Констанце Клауэ (Constanze Klaue) пытается разобраться, почему молодежь на востоке Германии радикализировалась, и находит на этот вопрос свои ответы.

Типичная немецкая семья начала 2000-х годов

2006 год. В школе в маленькой деревне восточной Саксонии в пятом классе идет первый урок-знакомство с детьми, на котором они рассказывают о своих семьях.

Одна девочка упоминает, что ее мама работает «на Западе» в Штутгарте продавщицей, и сразу получает комментарий от учительницы, что Штутгарт находится на юге Германии.

Один из учеников - Тобиас, живущий в квартире с отцом-электриком Штефаном, мамой-медсестрой Сабине и старшим братом Филиппом.

Со стороны их жизнь может показаться идеальной. У семьи есть загородный дом и машина, дети ладят друг с другом и родителями, ездят вместе на велисипедах и плавают в озере.

Вот только Сабине постоянно приходится брать в госпитале ночные смены, а Штефан, которого уволили с прошлой работы и взяли вместо него польских рабочих, уже пять лет не может достроить дом и провести проводку.