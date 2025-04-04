В Германии сняли свое «Слово пацана»

В немецкий прокат вышел фильм «Ударить мир кулаком». Режиссер Констанце Клауэ показыает людей, чья жизнь в результате бурных исторических событий не стала лучше, а разрушилась.
С 3 апреля в кинотеатрах Германии можно посмотреть фильм «Ударить мир кулаком» (в оригинале «Mit der Faust in die Welt schlagen»), рассказывающий печальную историю одной саксонской семьи, переживающей тяжелый личный кризис в середине 2000-х годов.
Режиссер проекта Констанце Клауэ (Constanze Klaue) пытается разобраться, почему молодежь на востоке Германии радикализировалась, и находит на этот вопрос свои ответы.
Типичная немецкая семья начала 2000-х годов
2006 год. В школе в маленькой деревне восточной Саксонии в пятом классе идет первый урок-знакомство с детьми, на котором они рассказывают о своих семьях.
Одна девочка упоминает, что ее мама работает «на Западе» в Штутгарте продавщицей, и сразу получает комментарий от учительницы, что Штутгарт находится на юге Германии.
Один из учеников - Тобиас, живущий в квартире с отцом-электриком Штефаном, мамой-медсестрой Сабине и старшим братом Филиппом.
Со стороны их жизнь может показаться идеальной. У семьи есть загородный дом и машина, дети ладят друг с другом и родителями, ездят вместе на велисипедах и плавают в озере.
Вот только Сабине постоянно приходится брать в госпитале ночные смены, а Штефан, которого уволили с прошлой работы и взяли вместо него польских рабочих, уже пять лет не может достроить дом и провести проводку.
Хотя Германия вступила в новое тысячелетие, ошибки прошлого столетия преследуют людей. Так коллега Штефана Уве сообщает, что его до сих пор преследуют проблемы из-за работы в «штази».
Дети Штефана видят, как мимо школы проезжает черная машина, пассажиры которой подпевают нацистским песням и кидают зигу.
Тобиас и Филипп чувствуют, что окружающий мир трещит по швам, но из-за юного возраста ничего сделать не могут - им приходится безответно принимать удары судьбы.
Недавняя история в современном кино
Российские кинематографисты полюбили 1990-е, которые традиционно изображают как десятилетие бандитов и старой политической элиты, одевшейся в новые одежды и распиливающей страну.
Последняя нашумевшая киноработа про это время - сериал «Слова пацана». В свою очередь и в немецком кинематографе есть своя «любимая тема»: объединение Германии и его последствия.
Для осознания проблематики эти фильмы крайне важны. Нужную работу проделывает и драма «Ударить мир кулаком», отобранная в этом году в программу «Перспективы» Берлинского кинофестиваля.
Дебютантка в полнометражном кино Констанце Клауэ экранизировала одноименный роман Лукаса Ритцшеля (Lukas Rietzschel) и не прогадала с материалом.
«Ударить мир кулаком» - о людях, чья жизнь в результате бурных исторических событий не стала лучше, а разрушилась. Эхо, которое услышит только чуткий слух.
Детскими глазами на взрослый мир
Главный художественный прием фильма - умолчание. Дети часто не понимают, что происходит, но догадываются о происходящем. Взрослому же зрителю, наоборот, достаточно и намека.
Как только впервые в кадре возникает бутылка чего-то крепкого, на которую отец Штефан реагирует очень остро, прося друга Уве убрать ее обратно в сумку, сразу понимаешь, у кого проблемы с алкоголем.
Алкогольная зависимость отца отображена крайне выразительно. Если отсутствие дома матери Сабины объясняется работой, то об исчезновении отца из семейной жизни никто ничего не говорит - без слов понятно, что он не в том состоянии, чтобы его видели люди.
Тайное, конечно же, становится явным - братья замечают, как отец все сильнее и сильнее сваливается в алкогольную бездну, а мать настолько тяжело переживает кризис семьи, что у нее волосы начинают выпадать клоками.
С внутренним напряжением братья (прекрасно сыгранные юными актерами Антоном Франке и Камилем Мольценом) борются сначала по-разному: если Тоби срывается и плачет, то Филипп сам приходит в компанию старших парней, симпатизирующих идеям неонацизма и терроризирующих весь город.
Любопытно, как режиссер Клауэ показывает постепенную радикализацию молодых мужчин - они будто совсем не заинтересованы в политическом аспекте нацизма, не штудируют труды и не обсуждают идеи превосходства немецкой нации, а просто стремятся к насилию.
Страх кризиса маскулинности Клауэ объясняет феномен радикализации довольно прямолинейно.
Если отец Штефан порой абсолютно беспомощен и кажется жалким мужчиной (он будучи электриком не может сделать проводку в доме), то при первой же встрече Филиппа с главой банды Рамоном они что-то мастерят в гараже.
Констанце Клауэ показывает в своей картине, что одна из причин поддержки молодыми мужчинами нацистских идей - это трансформация маскулинности в современной западной культуре.
Некоторые мужчины могут испытывать страх от того, что отсутствие маскулинности (под которой иногда понимается агрессивность, отсутствие эмоций и власть силы) лишит их привилегированной позиции в обществе и индивидуальности.
Клауэ лишь частично следует сюжету романа, ей очень важен эффект недосказанности, заставляющий зрителя задуматься о происходящих событиях и собрать в своей голове пазл сюжета.
Цель режиссера - не предложить решения проблемы, а осмыслить причины ее возникновения.
И ей это удается - показанная на экране история братьев пугает обыденностью, ужасает, насколько люди привыкли не обращать внимания на повседневные кошмары.
Взрослые люди слышат эхо чужих страданий, им самим тоже больно - они устали от бедности и социальной несправедливости, возникшей из-за объединения страны.
Изможденные взрослые живут дальше, будто бы не заботясь о том, что их дети могут пойти по тем же стопам, будут также смиренно принимать удары судьбы и наносить их другим людям, уже совсем не задумываясь, кто прав и кто виноват.