Шахматы Нарва на чемпионате Европы выступает просто блестяще

Лучшая шахматистка Эстонии Май Нарва блестяще выступает на чемпионате Европы среди женщин, который проходит на греческом острове Родос, и после пяти туров по-прежнему входит в тройку лидеров.
Май Нарва, чей рейтинг Elo составляет 2380, начала турнир с трёх побед подряд.
Первый «осечкой» стал ничейный результат в четвёртом туре: играя белыми, она поделила очки с грузинкой Анастасией Киртадзе (2180).
Зато в пятом туре Нарва снова вышла на победную тропу: играя чёрными, она обыграла представительницу Черногории Александру Жеребцову (2229).
Таким образом, после пяти туров в активе Нарвы 4,5 очка - столько же у Киртадзе, а также у ещё одной грузинской шахматистки Беллы Хотенашвили (2418) и польки Александры Мальцевской (2376).
По дополнительным показателям Нарва пока занимает второе место - сразу за Киртадзе.
Однако впереди ещё длинный турнир: всего запланировано 11 туров, и нужно иметь в виду, что сразу 27 шахматисток отстают от лидеров всего на одно очко.
В нынешнем чемпионате Европы участвуют в общей сложности 136 шахматисток.
Рейтинг Elo - это система оценки уровня шахматистов, основанная на результатах их игр. Чем выше рейтинг, тем сильнее считается игрок. Средний рейтинг гроссмейстеров - от 2500, мастеров - около 2300.