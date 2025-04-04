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Шахматы Нарва на чемпионате Европы выступает просто блестяще

Май Нарва.
Май Нарва. Фото: European Women’s Rapid and Blitz Chess Championship

Лучшая шахматистка Эстонии Май Нарва блестяще выступает на чемпионате Европы среди женщин, который проходит на греческом острове Родос, и после пяти туров по-прежнему входит в тройку лидеров.

Май Нарва, чей рейтинг Elo составляет 2380, начала турнир с трёх побед подряд.

Первый «осечкой» стал ничейный результат в четвёртом туре: играя белыми, она поделила очки с грузинкой Анастасией Киртадзе (2180).

Зато в пятом туре Нарва снова вышла на победную тропу: играя чёрными, она обыграла представительницу Черногории Александру Жеребцову (2229).

Таким образом, после пяти туров в активе Нарвы 4,5 очка - столько же у Киртадзе, а также у ещё одной грузинской шахматистки Беллы Хотенашвили (2418) и польки Александры Мальцевской (2376).

По дополнительным показателям Нарва пока занимает второе место - сразу за Киртадзе.

Однако впереди ещё длинный турнир: всего запланировано 11 туров, и нужно иметь в виду, что сразу 27 шахматисток отстают от лидеров всего на одно очко.

В нынешнем чемпионате Европы участвуют в общей сложности 136 шахматисток.

Рейтинг Elo - это система оценки уровня шахматистов, основанная на результатах их игр. Чем выше рейтинг, тем сильнее считается игрок. Средний рейтинг гроссмейстеров - от 2500, мастеров - около 2300.

Так выглядит сейчас таблица лидеров:

Naiste EMi 20 paremat pärast viit vooru.
Naiste EMi 20 paremat pärast viit vooru. Фото: chess-results.com
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