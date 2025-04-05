ФОТО Весенняя миграция лягушек: на одной из улиц Таллинна ограничено движение на 30 дней

Улица Астангу в Таллинне является одним из самых активных мест миграции четырех видов земноводных. Каждую весну тысячи лягушек и тритонов мигрируют от мест зимовки к прудам вдоль улицы Астангу для нереста.

«Закрытие улицы для движения в ночное время, когда происходит массовая миграция земноводных, помогает лягушкам безопасно перейти через дорогу и выжить. Даже небольшое движение по улице Астангу может привести к массовой гибели лягушек», - объяснил руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.

Массовая миграция земноводных происходит ночью при подходящих погодных условиях, обычно с апреля по май. Пик миграции приходится на время между 22:00 и 23:00. В последние девять лет таллиннские добровольцы помогали земноводным пересекать дорогу, что, безусловно, снижает процент их гибели, однако не является постоянным решением проблемы. В будущем под улицей Астангу будут построены туннели для лягушек.

«Мы уже несколько лет следим за состоянием прудов возле Астангу и результатами размножения лягушек. Несмотря на большое количество лягушек, в последние годы наблюдается низкая эффективность их нереста. Поэтому мы начали улучшать состояние нерестовых прудов: улучшили доступ солнечного света для лучшего развития головастиков очистили восточный пруд от ила и мусора. Последние исследования показали, что благодаря очистке берега головастиков стало больше», - прокомментировал Уустал.

Лягушки - холоднокровные животные, которые размножаются в воде. В холодное время года они зимуют, зарываясь в землю или на дне водоемов. Лягушки совершают три миграции в год: весной они направляются к водоемам для размножения, затем перемещаются в летние места обитания и осенью возвращаются в места зимовки.

Лягушки ведут оседлый образ жизни, и большая часть из них возвращается к тем же водоемам, где они сами когда-то появились на свет. Все земноводные в Эстонии находятся под охраной, и, согласно новым оценкам Красной книги, это одна из самых уязвимых групп животных, численность которых необходимо поддерживать и, по возможности, увеличивать.

Земноводные играют важную роль в пищевых цепочках как на суше, так и в воде. Также лягушки являются природными борцами с вредителями, и их состояние служит индикатором общего здоровья экосистемы.