В Латвии предлагают полностью запретить товары из РФ и Беларуси: призывают присоединиться и Эстонию

Оппозиционная партия Латвии разработала проект решения, который предусматривает запрет на торговлю товарами российского и белорусского происхождения с 1 июля этого года.

Как заявил депутат Янис Витенбергс, в латвийских магазинах по-прежнему можно найти различные произведенные в России и Беларуси товары, хотя санкции ЕС в отношении этих стран действуют уже несколько лет. Отказавшись от торговли этими товарами, Латвия станет примером для других стран ЕС и будет способствовать более эффективной реализации санкционной политики, считает депутат.

Нацобъединение отмечает, что война России против Украины и ее поддержка Беларусью создали ситуацию, когда любая торговля с этими странами не только аморальна, но и является прямой поддержкой экономики агрессора.

В Латвии хотят добиться аналогичного запрета во всей Балтии

В Латвии по-прежнему работают десятки предприятий, которые импортируют продовольствие и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя их военный потенциал. Нацобъединение подчеркивает, что необходимо прекратить продажу в Латвии товаров из стран, которые ведут войну, так как каждый заплаченный за них евро - это шаг к новым атакам в Украине, а также потенциально в других регионах Европы.