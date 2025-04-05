Кто, как и когда пострадает Мировая торговая война Трампа в вопросах и ответах

Как реагируют рынки?

Падают сильно, но не мощно. Рынок посылает Трампу недвусмысленный сигнал — инвесторы недовольны тарифами. Трамп отвечает, что пациент скорее жив, трудности — временные, и скоро спад сменится бумом.

Пока же картина удручающая.

Акции как рискованный доходный актив дешевеют быстро, но без «черных понедельников»; облигации как более надежный и менее доходный актив растут в цене, как и бездоходное золото.

Фото: EPA

А вот доллар — падает. И в этом сюрприз и неожиданность, поскольку традиционно с приближением кризиса весь мир стремился вложиться в самые ликвидные американские активы, для чего скупал доллары.

Однако теперь вера в исключительную способность США отбивать вложенные деньги пошатнулась. До краха доллара далеко, он по-прежнему является главной резервной и расчетной валютой в мире. Но первый звонок уже прозвенел.

А вот крах фондового рынка намного реальнее, но в первые дни после объявления Трампа он не случился.

Фондовый рынок отражает ожидания людей, готовых вложить деньги в американский бизнес через покупку акций компаний на бирже. Если он падает, значит инвесторы пересмотрели оценки будущих прибылей компаний и продают акции, поскольку считают, что чуть позже смогут купить их дешевле по новой разумной цене.

Для того, чтобы рынок обрушился, нужно, чтобы инвесторы считали, что никакой разумной цены больше нет, и были готовы продавать за бесценок либо не продавать вовсе.