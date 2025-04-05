Овечкин повторил рекорд Гретцки

В ночь на субботу, 5 апреля, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в присутствии Гретци на трибуне забросил две шайбы в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс», который завершился победой хозяев со счетом 5:3.

894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Тем самым в активе 39-летнего Овечкина 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ - ровно столько же за свою карьеру забил Гретцки. Однако для достижения этого результата россиянину понадобился на один матч меньше, чем Гретки - 1486 против 1487.

Побить этот рекорд Овечкин сможет в следующем матче, который состоится 6 апреля, против «Нью-Йорк Айлендерс». Уэйн Гретцки установил снайперский рекорд НХЛ 14 марта 1994 года, когда забил свой 802-й гол. Впоследствии к этому числу он добавил еще 92 гола, прежде чем завершил карьеру в 1999 году после 20 сезонов в североамериканской лиге.

Александр Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной РФ. В Национальной хоккейной лиге он проводит 20-й сезон. С начала карьеры в НХЛ он играет в составе «Вашингтон Кэпиталз», с которой в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.