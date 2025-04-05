Опрос: каждый третий может откладывать по двести евро в месяц, а не тратить на развлечения

Рост цен на недвижимость назвали главной проблемой при покупке жилья 68 процентов опрошенных, 41 процент респондентов отметил сложную геополитическую ситуацию, а примерно по трети участников исследования указали на размер выплат по процентам и размер кредитного платежа.

«Примечательно то, что в Таллинне, где цены на недвижимость наиболее высокие в Эстонии, беспокойства из-за их роста отнюдь не больше, чем в других регионах. Особенно же сильно рост цен беспокоит жителей Вырумаа – там такой ответ дали целых 86 процентов респондентов», - отметила руководитель отдела обслуживания частных клиентов SEB Силле Халланг.

Уступает Вырускому уезду Харьюмаа, где из-за роста цен беспокойство испытывают 78 процентов опрошенных, а также Ярвамаа, Пылвамаа, Сааремаа и Вильяндимаа – во всех этих регионах рост цен на недвижимость заставляет беспокоиться трех из четырех респондентов.

Цены на недвижимость волнуют более половины респондентов во всех возрастных группах, но при этом особенно беспокоит молодых людей в возрасте 18–29 лет. Из них из-за роста цен на недвижимость в замешательстве находятся целых 80 процентов респондентов. Особенно же сильно молодежь беспокоится из-за геополитической ситуации и размера кредитных платежей.

Каждый третий смог бы копить на самофинансирование по 200 евро

Для того чтобы накопить на первый взнос по жилищному кредиту, 44 процента респондентов ограничили бы траты на хобби и развлечения, а 41 процент сократил бы повседневные расходы. Среди молодежи тратить меньше на жизнь ради покупки собственного жилья готовы трое из пяти, а траты на развлечения и хобби в то же время сократила бы половина людей в возрасте 40 - 49 лет.

«По оценке каждого второго респондента, они бы смогли ради самофинансирования по жилищному кредиту экономить до 200 евро в месяц. Каждый пятый респондент смог бы откладывать на эти цели 200 - 300 евро, а каждый десятый - более 500 в месяц. Примечательно, что более 500 евро в месяц смогли бы откладывать более четверти молодых респондентов, что заметно больше, чем в других возрастных категориях», - отметила Халланг.