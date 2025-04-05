Статистика: на каком языке говорит в Финляндии большинство приезжих?

Согласно статистике демографической структуры, собранной Статистическим центром Финляндии, на конец 2024 года около 610 000 жителей этой страны говорили на родном языке, отличном от финского, шведского или саамского, передает YLE.
Доля людей, говорящих на иностранных языках, среди населения Финляндии составляла на конец прошлого года чуть менее 11 процентов. Этот показатель увеличился почти на один процентный пункт по сравнению с 2023 годом.
Самая большая группа людей, говорящих на иностранных языках, по-прежнему состоит из тех, для кого русский является родным. На конец 2024 года в Финляндии проживало 102 488 русскоязычных. За десять лет количество людей, говорящих на русском, увеличилось более чем на 30 000.
Вторая по величине группа - эстоноговорящие, их насчитывается 49 564 человек, хотя в прошлом году их число уменьшилось.
«Арабский уже приближается к эстонскому как второй по распространенности иностранный язык в Финляндии. Количество людей, говорящих на арабском, почти утроилось по сравнению с 2014 годом», - сообщает старший актуарий Статистического центра Маркус Рапо. В Финляндии сейчас проживает сейчас 43 534 арабоязычных.
Численность населения Финляндии за 2024 год увеличилась более чем на 32 000 человек благодаря иммиграции, хотя количество прибывающих в страну иностранцев из-за рубежа уменьшилось по сравнению с 2023 годом. Отчасти рост объясняется приездом граждан Украины.