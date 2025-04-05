Редко, но случается: микроволновая печь может стать опасной

Хотя возгорание микроволновой печи - явление редкое, такие случаи все же происходят. Например, в ночь на 17 февраля Спасательный департамент отреагировал на сообщение, поступившее из общежития на Пыхья-аллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Как выяснилось, там начала тлеть микроволновка и ее вынесли на балкон. Спасатели проверили помещение и в целях безопасности отключили другие приборы от электросети.

В январе умный датчик Nublu спас женщину от пожара. На сигнал тревоги, поступивший из частного дома в Тарту, прибыл патруль G4S. Вместе со спасателями охранник вывел из дома хозяйку, которая во время пожара спала в своей кровати. Женщина была без одежды, поэтому ее укрыли одеялами и передали медикам.

Возгорание произошло на кухне: загорелась микроволновая печь - вероятно, из-за короткого замыкания. Не будь датчика, этот случай, скорее всего, закончился бы трагически.

Сами по себе приборы не опасны

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла отметил, что устройства, которые не используются ежедневно, следует отключать от электросети. К ним относятся, в том числе, чайник и микроволновая печь. Однако практика показывает, что часто проблема заключается не в самих приборах, а в сбоях в электросети.