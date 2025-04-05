Редко, но случается: микроволновая печь может стать опасной

Микроволновая печь - одно из самых распространенных устройств в наших домах. Но насколько она может быть опасна? Рассмотрим пять причин, по которым микроволновка может загореться.
Хотя возгорание микроволновой печи - явление редкое, такие случаи все же происходят. Например, в ночь на 17 февраля Спасательный департамент отреагировал на сообщение, поступившее из общежития на Пыхья-аллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Как выяснилось, там начала тлеть микроволновка и ее вынесли на балкон. Спасатели проверили помещение и в целях безопасности отключили другие приборы от электросети.
В январе умный датчик Nublu спас женщину от пожара. На сигнал тревоги, поступивший из частного дома в Тарту, прибыл патруль G4S. Вместе со спасателями охранник вывел из дома хозяйку, которая во время пожара спала в своей кровати. Женщина была без одежды, поэтому ее укрыли одеялами и передали медикам.
Возгорание произошло на кухне: загорелась микроволновая печь - вероятно, из-за короткого замыкания. Не будь датчика, этот случай, скорее всего, закончился бы трагически.
Сами по себе приборы не опасны
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла отметил, что устройства, которые не используются ежедневно, следует отключать от электросети. К ним относятся, в том числе, чайник и микроволновая печь. Однако практика показывает, что часто проблема заключается не в самих приборах, а в сбоях в электросети.
Например, перенапряжение, вызванное ударом молнии, может привести к возгоранию даже вполне исправного устройства, но если во время грозы отключить прибор от сети, этот риск сведется к нулю. Перенапряжение может повредить изоляцию электроприборов и вызвать их возгорание.
Помимо этого, пожар может начаться из-за неисправного или слишком старого устройства. Например, в поврежденном приборе может возникнуть короткое замыкание, если оно не получает достаточно воздуха для охлаждения. Также устройство может перегреться. Пярьяла подчеркнул, что амортизированные приборы очень опасны.
Для того чтобы убедиться в безопасности домашней электросистемы, стоит провести ее аудит.
Почему может загореться микроволновка? Причины, почему может загореться микроволновка, бывают разные. Приводим пять из них.
Поврежденное покрытие волновода
Покрытие волновода - это тонкий слой на стенке микроволновой печи, который направляет микроволновое излучение на пищу и предотвращает попадание пара и частиц еды на внутренние электрокомпоненты. Если покрытие со временем повреждается, при разогреве пищи можно заметить искры. В этом случае печь обязательно надо заменить.
Неисправный магнетрон
Если волновод направляет энергию, то магнетрон ее вырабатывает. Если микроволновая печь перестала нагревать пищу, вероятно, магнетрон неисправен. Это серьезная проблема - устройство следует отремонтировать или заменить.
Перегрев пищи
Как и в случае приготовления пищи в целом, нельзя оставлять разогреваемую еду без присмотра. Перегретая пища может воспламениться.
Металл
Металл проводит электричество, а некоторые предметы - например, серебряные столовые приборы, алюминиевая фольга, металлические ложки и т. д. - могут вызывать искры.
Неподходящая упаковка
Некоторые продукты помещают в упаковку, не предназначенную для использования в микроволновой печи из-за того, что материал может расплавиться и загореться. Перед разогревом переложите еду в подходящую для микроволновки посуду: оригинальная упаковка может быть небезопасной.