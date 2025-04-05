Кая Каллас: не заинтересованная в мире Россия продолжает уничтожать Украину

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в пятницу осудила ракетный удар России по украинскому городу Кривой Рог, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек и 61 получил ранения.

В результате атаки погибли девять детей и 12 получили ранения.

«Трагические и бесчеловечные кадры приходят из Кривого Рога. Очередная безрассудная российская атака на густонаселенный жилой район, в результате чего погибло по меньшей мере 14 человек, в том числе шестеро детей. Не заинтересованная в мире Россия продолжает уничтожать Украину», — написала она на платформе социальной сети X.

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Генштаб ВСУ

Обсудили укрепление Украины

Также Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Собиха обсудили в Брюсселе шаги по укреплению Украины, содействию мирным усилиям и ускорению процесса вступления в Европейский союз, сообщил в пятницу информационный портал Ukrinform.

На встрече Собиха выразил признательность Европейскому союзу за твердую поддержку и готовность увеличить помощь.